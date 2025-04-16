Генконсульство России опровергло сообщения о переселении туристов в Хургаде

16 апреля Telegram-канал Shot сообщил, что более 300 граждан России экстренно переселили в другой отель якобы из-за антисанитарии и отсутствия электричества в отеле White Valley Palace в Хургаде. Туристы заявили, что заведение было не готово к открытию сезона, и написали жалобы.