Генконсульство России опровергло сообщения о переселении туристов в Хургаде
Экстренного переселения российских туристов из одного отеля в другой в египетском городе Хургада из-за плохого сервиса не было. Об этом заявил ТАСС вице-консул России в Хургаде Никита Шилин.
По его словам, при заселении туристов в отель там были перебои с электричеством, некоторым отдыхающим также не понравилась еда. После поступления жалоб всем желающим предоставили возможность сменить место пребывания, уточнил Шилин.
16 апреля Telegram-канал Shot сообщил, что более 300 граждан России экстренно переселили в другой отель якобы из-за антисанитарии и отсутствия электричества в отеле White Valley Palace в Хургаде. Туристы заявили, что заведение было не готово к открытию сезона, и написали жалобы.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) занялась проверкой информации и выяснением обстоятельств переселения россиян. Там уточнили, что туроператоры находятся на связи с туристами и партнерами принимающей стороны.