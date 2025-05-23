Василий Церетели возглавил Московский музей современного искусства

Он был автором многих известных монументов. В их числе 98-метровый памятник Петру I на Москве-реке, скульптура «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке. Также старший Церетели был главным художником в проекте реконструкции столичного храма Христа Спасителя. Именно там 23 апреля и состоялось отпевание и церемония прощания с известным деятелем искусств. Проститься с мастером пришли родные, друзья, коллеги, а также представители общественных и политических кругов. Среди участников церемонии были уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, глава Сбербанка Герман Греф и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.