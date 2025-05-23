Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Василий Церетели возглавил Московский музей современного искусства

Ведомости

Василий Церетели назначен директором Московского музея современного искусства (ММСИ). До этого он занимал должности исполнительного директора и заведующего отдела зарубежного искусства в этом учреждении. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

«Он продолжит развитие музея после ухода его основателя и руководителя Зураба Церетели», – пояснили в департаменте культуры (цитата по ТАСС).

Василия Церетели назначили и. о. президента Российской академии художеств 29 апреля. Он сменил на этом посту своего деда – президента РАХ Зураба Церетели. Выдающийся скульптор, основатель и многолетний руководитель ММСИ скончался 22 апреля в возрасте 91 года от остановки сердца.

Он был автором многих известных монументов. В их числе 98-метровый памятник Петру I на Москве-реке, скульптура «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке. Также старший Церетели был главным художником в проекте реконструкции столичного храма Христа Спасителя. Именно там 23 апреля и состоялось отпевание и церемония прощания с известным деятелем искусств. Проститься с мастером пришли родные, друзья, коллеги, а также представители общественных и политических кругов. Среди участников церемонии были уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, глава Сбербанка Герман Греф и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

На следующий день тело Зураба Церетели было доставлено в Тбилиси, где 26 апреля скульптор был похоронен в Дидубийском пантеоне.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных