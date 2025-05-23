В Большом театре прошла церемония прощания с хореографом Григоровичем

Он родился 2 января 1927 г. в Ленинграде (Санкт-Петербург). Оказался в Ленинградском хореографическом училище (сейчас – Академия русского балета им. Вагановой) в 10 лет в 1937 г. и через год начал выступать на сцене Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова (сейчас – Мариинский театр). В 1946 г. попал в балетную труппу Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова, где прослужил до 1961 г. В 1964 г. стал главным балетмейстером Большого театра, где прослужил до 1995 г. За более 30 лет осуществил около 15 постановок: «Лебединое озеро» Петра Чайковского, «Иван Грозный» Сергея Прокофьева, «Золотой век» Дмитрия Шостаковича и др. С 1996 г. стал худруком Краснодарского театра балета Юрия Григоровича, с 2008 г. был штатным хореографом Большого театра.