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Путин подписал закон о госрегулировании приема в вузы на платной основе

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий прием студентов в вузы на платной основе. Документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно новым правилам, правительство будет ежегодно устанавливать предельное количество платных мест для всех вузов страны до начала учебного года. Распределение этих мест между университетами возложено на Министерство науки и высшего образования РФ, которое разработает соответствующие критерии.

Кроме того, льготный образовательный кредит теперь можно будет оформить только для обучения по специальностям, «соответствующим задачам технологического лидерства России». Список таких направлений также утвердит правительство. Об этом сообщал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 г. До этого вузы самостоятельно определяли количество платных мест и специальности для приема студентов.

Закон направлен на оптимизацию финансирования высшего образования и подготовку специалистов в тех сферах, где наблюдается наибольший дефицит кадров. Он был внесен в Госдуму 4 апреля. В первом чтении его приняли 6 мая, во втором и третьем – 20 мая.

Как отмечал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, особое внимание будет уделяться таким направлениям, как здравоохранение, образование и инженерные специальности.

«Надо финансировать те направления, которые востребованы», – подчеркивал Володин. Он также уточнял, что закон не предусматривает сокращение числа обучающихся на платной основе в вузах.

23 мая стало известно, что более 619 000 бюджетных мест будут доступны для абитуриентов в российских вузах в 2025 г. Большая часть из них распределена между региональными учебными заведениями. Почти 43% бюджетных мест выделено на направления, связанные с инженерией и современными технологиями.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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