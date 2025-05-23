Путин подписал закон о госрегулировании приема в вузы на платной основе

23 мая стало известно, что более 619 000 бюджетных мест будут доступны для абитуриентов в российских вузах в 2025 г. Большая часть из них распределена между региональными учебными заведениями. Почти 43% бюджетных мест выделено на направления, связанные с инженерией и современными технологиями.