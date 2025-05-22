Фальков: вузы в этом году предложат абитуриентам более 619 000 бюджетных мест

По словам Фалькова, продолжается работа по совершенствованию льгот для участников спецоперации и членов их семей. Для них в 2025 г. выделена отдельная квота в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест – более 50 000 мест. Еще 2000 мест зарезервированы на подготовительных отделениях вузов.