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Фальков: вузы в этом году предложат абитуриентам более 619 000 бюджетных мест

Ведомости

Более 619 000 бюджетных мест будут доступны для абитуриентов в российских вузах в 2025 г. Большая часть из них распределена между региональными учебными заведениями. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Приемная кампания стартует 20 июня во всех регионах страны, а также в филиалах российских вузов за рубежом.

«В структуре приема преобладают специальности, которые обеспечивают технологическое лидерство нашей страны. Почти 43% бюджетных мест – это направления, связанные с инженерией, современными технологиями – 246 000 мест», – отметил министр.

Лидерами по объему бюджетных мест стали направления «Информатика», «Машиностроение» и «Строительство». Также сохраняется высокий план приема на медицинские, педагогические и сельскохозяйственные специальности, что соответствует прогнозу кадровой потребности экономики. Льготный образовательный кредит также будет предоставлен только для поступающих на приоритетные специальности.

По словам Фалькова, продолжается работа по совершенствованию льгот для участников спецоперации и членов их семей. Для них в 2025 г. выделена отдельная квота в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест – более 50 000 мест. Еще 2000 мест зарезервированы на подготовительных отделениях вузов.

20 мая Государственная дума приняла во втором и третьем чтении законопроект, согласно которому объем платного приема в вузы будет регулироваться на государственном уровне. Правительство определит перечень специальностей, для которых установят лимиты по количеству мест на платной основе. Соответствующие документы должны вступить в силу не позднее 1 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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