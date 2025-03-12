В Кремле указали на пагубность подготовки по невостребованным профессиям
Подготовка студентов по тем профессиям, которые менее востребованы, пагубно влияет на экономику страны. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он отреагировал на заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая предложила уменьшить количество региональных абитуриентов, поступающих в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.
Песков отметил, что по этому вопросу должны вестись специализированные обсуждения в Минобрнауки.
«Но бесспорным остается одно – перепроизводство, переподготовка специалистов по тем профессиям, которые менее востребованы, конечно же, пагубно для экономики. Этого нужно всемерно избегать. Такое понимание есть», – пояснил пресс-секретарь президента.
По мнению Матвиенко, сокращение приема в «столичные» вузы поможет избежать «перепроизводства специалистов, которые не нужны на рынке труда». Спикер СФ считает, что университеты Москвы, Санкт-Петербурга и Казани собирают студентов «со всей страны», увеличивая прием на платные места.
Матвиенко рассказала о проблеме трудоустройства выпускников из регионов, которые приехали учиться в Москву. По ее словам, вместо успеха, на который надеялись родители, отправляя детей учиться в столицу, многие из них столкнулись с трудностями. После выпуска у них так и не получилось найти работу по специальности.
Глава министерства Валерий Фальков на заседании совета при президенте России по науке и образованию 6 февраля предложил наделить их полномочиями по регулированию платного обучения. Он подчеркнул, что «платный прием также должен быть направлен на решение государственных задач».