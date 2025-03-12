В Кремле указали на пагубность подготовки по невостребованным профессиям

Матвиенко рассказала о проблеме трудоустройства выпускников из регионов, которые приехали учиться в Москву. По ее словам, вместо успеха, на который надеялись родители, отправляя детей учиться в столицу, многие из них столкнулись с трудностями. После выпуска у них так и не получилось найти работу по специальности.