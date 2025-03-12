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В Кремле указали на пагубность подготовки по невостребованным профессиям

Ведомости

Подготовка студентов по тем профессиям, которые менее востребованы, пагубно влияет на экономику страны. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая предложила уменьшить количество региональных абитуриентов, поступающих в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Песков отметил, что по этому вопросу должны вестись специализированные обсуждения в Минобрнауки.

«Но бесспорным остается одно – перепроизводство, переподготовка специалистов по тем профессиям, которые менее востребованы, конечно же, пагубно для экономики. Этого нужно всемерно избегать. Такое понимание есть», – пояснил пресс-секретарь президента.

По мнению Матвиенко, сокращение приема в «столичные» вузы поможет избежать «перепроизводства специалистов, которые не нужны на рынке труда». Спикер СФ считает, что университеты Москвы, Санкт-Петербурга и Казани собирают студентов «со всей страны», увеличивая прием на платные места.

Матвиенко рассказала о проблеме трудоустройства выпускников из регионов, которые приехали учиться в Москву. По ее словам, вместо успеха, на который надеялись родители, отправляя детей учиться в столицу, многие из них столкнулись с трудностями. После выпуска у них так и не получилось найти работу по специальности.

Глава министерства Валерий Фальков на заседании совета при президенте России по науке и образованию 6 февраля предложил наделить их полномочиями по регулированию платного обучения. Он подчеркнул, что «платный прием также должен быть направлен на решение государственных задач».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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