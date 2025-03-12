Матвиенко призвала сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов

Матвиенко призвала сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионовТакие студенты нередко становятся «неудачниками» в Москве и не хотят возвращаться на малую родину, заявила глава СФ
Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко предложила сократить прием в «столичные» вузы – Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. По ее словам, университеты этих городов собирают студентов «со всей страны», увеличивая прием на платные места. Такие вузы «начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны» в таком количестве рынку труда, добавила она.
«Давайте поставим задачу в течение пяти лет <...> уменьшать наборы в высшие учебные заведения <...> набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям – и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома», – заявила Матвиенко. Она также попросила главу комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилию Гумерову изучить озвученную проблему.
У части региональных студентов, которые приехали учиться в Москву, не получилось после выпуска найти работу по специальности, поделилась Матвиенко. «Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников», – сказала спикер СФ. По словам Матвиенко, СФ также указывал на эту проблему Министерству образования и науки.
Минобрнауки контролирует прием на бюджетные места в вузах, при этом у ведомства нет полномочий регулировать платное обучение. Глава министерства Валерий Фальков предлагал наделить ведомство такими полномочиями на заседании совета при президенте России по науке и образованию 6 февраля: «Платный прием тоже надо нацелить на задачи государства».
По словам профессора Института образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, положительное сальдо студенческой миграции (разница между количеством приезжающих учиться в регион студентов из других субъектов и числом уехавших обучаться в другой регион) наблюдается только в шести субъектах России: Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Краснодарском крае, а также Свердловской и Ростовской областях.
Кто нужен экономике
Согласно прогнозу Минтруда, к 2030 г. в экономику потребуется дополнительно привлечь 3,1 млн сотрудников. Расчет сделан относительно 2022 г., когда численность занятых составила 72,1 млн человек. Причем две трети новых рабочих мест должны будут занять люди со среднем профессиональным образованием, т. е. выпускники колледжей и техникумов, сказано в прогнозе. В частности, дефицит рабочей силы ожидается в обрабатывающей промышленности, строительной и транспортной отраслях, отмечала 12 февраля заместитель председателя ГД Виктория Абрамченко («Единая Россия»).
Около 70% отличников (с результатами ЕГЭ 80 баллов и выше) обучаются в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, отметила Абанкина. В регионах остаются студенты с гораздо более низкими академическими достижениями и многие преуспевающие выпускники школ едут учиться платно в столичные вузы, потому что хотят быть среди мотивированных студентов, объяснила эксперт. Всего от 7 до 15% выпускников 11-х классов региональных школ переезжают в Москву или Санкт-Петербург, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин.
Другой важный фактор при выборе столичных вузов – перспективы дальнейшего трудоустройства в этом субъекте, говорит Абанкина. Чтобы студенты захотели учиться и работать в нестоличном регионе, там должен быть развитой современный рынок труда и вакансии для выпускников с высокими зарплатными ожиданиями, продолжает она. «Их очень мало, где можно найти», – отмечает эксперт.
Привлечение студентов в региональные вузы помогает обогащать рынки труда этих субъектов, сказал «Ведомостям» первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия»). Депутат также напомнил, что с этого года вузам «придется соответствовать» прогнозу кадровой потребности Минтруда, который повлияет на контрольные цифры приема в вузах.
Одним перераспределением контрольных цифр приема проблемы студенческой миграции не решить, говорит Илюхин. Для привлечения абитуриентов регионы могут создавать программы целевой подготовки, которые предусматривали бы потом работу в регионе за высокую зарплату.
На 2024/25 учебный год Минобрнауки увеличивало количество бюджетных мест в региональных вузах, писали в июне прошлого года «Ведомости». Самый высокий прирост наблюдался в следующих субъектах (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей): Воронежской области (на 1043 места, +8,97% к предыдущему учебному году), Татарстане (на 1020 мест, +4,62%), Самарской области (на 928 мест, +7,6%), Башкирии (на 481 место, +3,44%), Марий Эл (на 441 место, +10,45%). Всего в 2024 г. в российских вузах было выделено 620 500 бюджетных мест, уточняли в министерстве в феврале 2025 г.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минобрнауки для уточнения позиции ведомства по предложению Матвиенко.