Матвиенко призвала сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов

На 2024/25 учебный год Минобрнауки увеличивало количество бюджетных мест в региональных вузах, писали в июне прошлого года «Ведомости». Самый высокий прирост наблюдался в следующих субъектах (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей): Воронежской области (на 1043 места, +8,97% к предыдущему учебному году), Татарстане (на 1020 мест, +4,62%), Самарской области (на 928 мест, +7,6%), Башкирии (на 481 место, +3,44%), Марий Эл (на 441 место, +10,45%). Всего в 2024 г. в российских вузах было выделено 620 500 бюджетных мест, уточняли в министерстве в феврале 2025 г.