Актера из сериала «Великолепный век» осудили по делу о протестах в Стамбуле
Турецкого актера Халита Эргенча, который исполнил роль султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», приговорили к одному году и 10,5 месяца лишения свободы за дачу ложных показаний, передает Anadolu.
Как следует из обвинительного заключения, Эргенч в качестве свидетеля дал ложные показания в рамках расследования по делу о протестах в парке Гези в центре Стамбула в 2013 г. Речь идет о связях обвиняемого со скрывающимся от правосудия актером Меметом Али Алаборой. По данным Anadolu, актер заявил, что знаком с Алаборой только по работе, при этом обвинение утверждает, они контактировали во время событий в парке Гези.
Эргенча изначально приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы, но суд принял во внимание его примерное поведение на протяжении всего судебного процесса. Отмечает, что актер может обжаловать это решение.
Акции протеста начались в Стамбуле в конце мая 2013 г. из-за решения властей вырубить парк Гези в районе Таксим и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс в рамках реконструкции одноименной площади. Протесты переросли в волну выступлений против политики премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана.