Актера из сериала «Великолепный век» осудили по делу о протестах в Стамбуле

Как следует из обвинительного заключения, Эргенч в качестве свидетеля дал ложные показания в рамках расследования по делу о протестах в парке Гези в центре Стамбула в 2013 г. Речь идет о связях обвиняемого со скрывающимся от правосудия актером Меметом Али Алаборой. По данным Anadolu, актер заявил, что знаком с Алаборой только по работе, при этом обвинение утверждает, они контактировали во время событий в парке Гези.