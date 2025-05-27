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Актера из сериала «Великолепный век» осудили по делу о протестах в Стамбуле

Ведомости

Турецкого актера Халита Эргенча, который исполнил роль султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», приговорили к одному году и 10,5 месяца лишения свободы за дачу ложных показаний, передает Anadolu.

Как следует из обвинительного заключения, Эргенч в качестве свидетеля дал ложные показания в рамках расследования по делу о протестах в парке Гези в центре Стамбула в 2013 г. Речь идет о связях обвиняемого со скрывающимся от правосудия актером Меметом Али Алаборой. По данным Anadolu, актер заявил, что знаком с Алаборой только по работе, при этом обвинение утверждает, они контактировали во время событий в парке Гези.

Эргенча изначально приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы, но суд принял во внимание его примерное поведение на протяжении всего судебного процесса. Отмечает, что актер может обжаловать это решение.

Акции протеста начались в Стамбуле в конце мая 2013 г. из-за решения властей вырубить парк Гези в районе Таксим и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс в рамках реконструкции одноименной площади. Протесты переросли в волну выступлений против политики премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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