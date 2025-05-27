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Премьер Грузии назвал осквернение флага России проявлением бескультурья

Ведомости

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал бескультурными действия грузинского певца Эрекле Гецадзе, осквернившего российский флаг на сцене во время выступления.

Премьер отметил, что не имеет значения, о флаге какой страны идет речь. «Когда ты выступаешь перед несколькими тысячами человек и делаешь такое, это не соответствует грузинской культуре», – сказал Кобахидзе в интервью журналистам, видео которого опубликовано на странице премьера в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

25 мая в соцсетях распространились видео, на которых Гецадзе во время концерта на фестивале Tbilisi Open Air бросил на сцену российский флаг. Затем музыкант поднял его, убрал в пакет и имитировал мочеиспускание на него. Сам Гецадзе сделал репост видеоролика на страницу в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала певца «безмозглым» за произошедший инцидент. Она также указала, что правоохранительные органы России дадут «безобразному акту» соответствующую оценку.

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт надругательства над флагом РФ и возбудить уголовное дело против Гецадзе для привлечения к ответственности перед законом. Об этом написали в официальном Telegram-канале СК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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