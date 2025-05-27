Премьер Грузии назвал осквернение флага России проявлением бескультурья

Премьер отметил, что не имеет значения, о флаге какой страны идет речь. «Когда ты выступаешь перед несколькими тысячами человек и делаешь такое, это не соответствует грузинской культуре», – сказал Кобахидзе в интервью журналистам, видео которого опубликовано на странице премьера в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .