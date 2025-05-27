Премьер Грузии назвал осквернение флага России проявлением бескультурья
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал бескультурными действия грузинского певца Эрекле Гецадзе, осквернившего российский флаг на сцене во время выступления.
Премьер отметил, что не имеет значения, о флаге какой страны идет речь. «Когда ты выступаешь перед несколькими тысячами человек и делаешь такое, это не соответствует грузинской культуре», – сказал Кобахидзе в интервью журналистам, видео которого опубликовано на странице премьера в Facebook
25 мая в соцсетях распространились видео, на которых Гецадзе во время концерта на фестивале Tbilisi Open Air бросил на сцену российский флаг. Затем музыкант поднял его, убрал в пакет и имитировал мочеиспускание на него. Сам Гецадзе сделал репост видеоролика на страницу в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала певца «безмозглым» за произошедший инцидент. Она также указала, что правоохранительные органы России дадут «безобразному акту» соответствующую оценку.
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт надругательства над флагом РФ и возбудить уголовное дело против Гецадзе для привлечения к ответственности перед законом. Об этом написали в официальном Telegram-канале СК.