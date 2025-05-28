Росавиация отменила ограничения в аэропортах Москвы

В связи с ограничениями на работу «Шереметьево» и использование воздушного пространства московского авиаузла «Аэрофлот» корректировал расписание, в том числе путем отмены и объединения нескольких рейсов. Часть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет.