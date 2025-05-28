Росавиация отменила ограничения в аэропортах Москвы
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево». Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Мера была отменена в 07:15 мск. Кореняко напомнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
О введении ограничений в «Шереметьево» сообщалось в 03:15 мск 28 мая. В 01:10 представитель Росавиации проинформировал о введении аналогичной меры в аэропортах «Внуково» и «Жуковский», а в 23:50 мск 27 мая – в «Домодедово».
В связи с ограничениями на работу «Шереметьево» и использование воздушного пространства московского авиаузла «Аэрофлот» корректировал расписание, в том числе путем отмены и объединения нескольких рейсов. Часть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью были уничтожены 33 украинских БПЛА, летевших в направлении столицы.