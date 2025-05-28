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Росавиация отменила ограничения в аэропортах Москвы

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево». Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Мера была отменена в 07:15 мск. Кореняко напомнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

О введении ограничений в «Шереметьево» сообщалось в 03:15 мск 28 мая. В 01:10 представитель Росавиации проинформировал о введении аналогичной меры в аэропортах «Внуково» и «Жуковский», а в 23:50 мск 27 мая – в «Домодедово».

В связи с ограничениями на работу «Шереметьево» и использование воздушного пространства московского авиаузла «Аэрофлот» корректировал расписание, в том числе путем отмены и объединения нескольких рейсов. Часть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью были уничтожены 33 украинских БПЛА, летевших в направлении столицы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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