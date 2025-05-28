В аэропортах Владимира, Иванова, Калуги и Ярославля сняты временные ограничения

В 07:15 мск 28 мая Росавиация отменила ограничения во «Внуково», «Домодедово», «Жуковском» и «Шереметьево». На подлете к столице было сбито 33 беспилотника за ночь. В Зеленограде перекрыли движение по Озерной аллее, а москвичам рекомендовали выбирать пути объезда.