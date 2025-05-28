В аэропортах Владимира, Иванова, Калуги и Ярославля сняты временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были отменены в воздушных гаванях Владимира («Семязино»), Иванова («Южный»), Калуги («Грабцево») и Ярославля («Туношна»), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения сняли в 08:13 мск. Кореняко подчеркивает, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.
Во Владимире, Иванове и Ярославле ограничение действовало с 01:45 28 мая. В аэропорту Калуги меры были введены еще раньше – в 22:55 27 мая.