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В аэропортах Владимира, Иванова, Калуги и Ярославля сняты временные ограничения

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были отменены в воздушных гаванях Владимира («Семязино»), Иванова («Южный»), Калуги («Грабцево») и Ярославля («Туношна»), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения сняли в 08:13 мск. Кореняко подчеркивает, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Во Владимире, Иванове и Ярославле ограничение действовало с 01:45 28 мая. В аэропорту Калуги меры были введены еще раньше – в 22:55 27 мая.

В 07:15 мск 28 мая Росавиация отменила ограничения во «Внуково», «Домодедово», «Жуковском» и «Шереметьево». На подлете к столице было сбито 33 беспилотника за ночь. В Зеленограде перекрыли движение по Озерной аллее, а москвичам рекомендовали выбирать пути объезда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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