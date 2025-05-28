Аэропорт «Внуково» возобновил работу в штатном режиме

Росавиация писала, что по состоянию на 10:00 мск 28 мая более 52 рейсов задерживались на срок свыше двух часов, а 62 рейса были отменены. Из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» на запасные аэродромы ушли 55 самолетов.