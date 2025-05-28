Аэропорт «Внуково» возобновил работу в штатном режиме
Международный столичный аэропорт «Внуково» возобновил работу в штатном режиме, сообщили в его Telegram-канале.
Сотрудники аэропорта предпринимали все необходимые меры для минимизации неудобств и оперативного восстановления работы, говорится в сообщении. Сейчас осуществляется организация вылетов задержанных самолетов.
Росавиация писала, что по состоянию на 10:00 мск 28 мая более 52 рейсов задерживались на срок свыше двух часов, а 62 рейса были отменены. Из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» на запасные аэродромы ушли 55 самолетов.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о ликвидации 33 украинских беспилотников, летевших в сторону столицы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что силы ПВО уничтожили 42 БПЛА в 12 муниципальных образованиях региона. По его словам, в результате атаки были повреждены три жилых дома в селе Троицкое в Чеховском районе. Пострадавших среди жителей нет.
По данным Минобороны РФ, за период с 21:00 мск 27 мая до 07:00 28 мая российские системы противовоздушной обороны уничтожили 296 дронов самолетного типа над территорией нескольких регионов страны. Цели были ликвидированы над Московским регионом, а также над Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.