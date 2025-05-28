Из-за ограничений в столичном регионе на запасные аэродромы ушли 55 самолетов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о ликвидации 33 украинских беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пояснял, что силы ПВО уничтожили 42 БПЛА в 12 муниципальных образованиях региона. По его данным, при этом были повреждены три жилых дома в селе Троицкое в Чеховском районе.