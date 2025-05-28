Из-за ограничений в столичном регионе на запасные аэродромы ушли 55 самолетов
28 мая из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичном регионе на запасные аэродромы ушли 55 самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения коснулись аэропортов «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». По состоянию на 10:00 мск, более 52 рейсов задерживались на срок свыше двух часов, а 62 рейса были отменены. Специалисты авиакомпаний и аэропортов оказывают содействие пассажирам.
По данным Минобороны РФ, за период с 21:00 мск 27 мая до 07:00 28 мая российские системы противовоздушной обороны уничтожили 296 дронов самолетного типа над территорией нескольких регионов страны. Цели были ликвидированы над Московским регионом, а также над Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о ликвидации 33 украинских беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пояснял, что силы ПВО уничтожили 42 БПЛА в 12 муниципальных образованиях региона. По его данным, при этом были повреждены три жилых дома в селе Троицкое в Чеховском районе.