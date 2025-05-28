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Из-за ограничений в столичном регионе на запасные аэродромы ушли 55 самолетов

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28 мая из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичном регионе на запасные аэродромы ушли 55 самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения коснулись аэропортов «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». По состоянию на 10:00 мск, более 52 рейсов задерживались на срок свыше двух часов, а 62 рейса были отменены. Специалисты авиакомпаний и аэропортов оказывают содействие пассажирам.

По данным Минобороны РФ, за период с 21:00 мск 27 мая до 07:00 28 мая российские системы противовоздушной обороны уничтожили 296 дронов самолетного типа над территорией нескольких регионов страны. Цели были ликвидированы над Московским регионом, а также над Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о ликвидации 33 украинских беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пояснял, что силы ПВО уничтожили 42 БПЛА в 12 муниципальных образованиях региона. По его данным, при этом были повреждены три жилых дома в селе Троицкое в Чеховском районе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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