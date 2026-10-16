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Продажи Монетного двора США превысили $1 млрд на фоне спроса на монету с Трампом

Анна Виноградова
Rod Lamkey, Jr. / AP Photo
Rod Lamkey, Jr. / AP Photo

Продажи Монетного двора США в 2026 финансовом году превысили $1 млрд, достигнув максимума более чем за 20 лет. Одним из факторов рекордного результата стал высокий спрос на коллекционную монету номиналом $1 с изображением президента Дональда Трампа, сообщило министерство финансов США в соцсети X.

«Америка прежде всего. Американское мастерство. Реальные результаты», – говорится в публикации ведомства. В минфине подчеркнули, что выпуск юбилейных монет к 250-летию независимости США осуществляется без дополнительных расходов налогоплательщиков.

Монета с портретом Трампа поступила в продажу 2 сентября. Покупателям доступны рулоны по 25 монет стоимостью $61 и мешки по 100 монет за $154,5. На лицевой стороне размещен портрет американского президента, на оборотной – президентская печать США с изображением орла.

15 июля министр финансов США Скотт Бессент анонсировал выпуск монеты с изображением Трампа. По его словам, она посвящена юбилею американской независимости и символизирует патриотизм.

28 мая Бессент подтвердил разработку банкноты номиналом $250 с портретом Трампа. Министр пояснил, что для ее выпуска потребуются изменения законодательства США, поскольку действующие правила запрещают размещать изображения живущих людей на банкнотах.

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