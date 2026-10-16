Продажи Монетного двора США превысили $1 млрд на фоне спроса на монету с Трампом

Продажи Монетного двора США в 2026 финансовом году превысили $1 млрд, достигнув максимума более чем за 20 лет. Одним из факторов рекордного результата стал высокий спрос на коллекционную монету номиналом $1 с изображением президента Дональда Трампа, сообщило министерство финансов США в соцсети X.