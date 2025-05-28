Российские средства ПВО за ночь уничтожили 296 украинских беспилотников
Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 296 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Отражение атаки продолжалось с 21:00 мск 27 мая до 07:00. По данным оборонного ведомства, дроны были сбиты над Московским регионом, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской,Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.
На фоне атак беспилотников Росавиация ограничивала работу аэропортов Владимира («Семязино»), Иванова («Южный»), Калуги («Грабцево») и Ярославля («Туношна»). Временные ограничения на прием и выпуск самолетов также действовали в московских воздушных гаванях «Внуково», «Домодедово», «Жуковском» и «Шереметьево».
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о ликвидации 33 украинских беспилотников, которые летели в направлении столицы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили 42 БПЛА в 12 муниципальных образованиях региона. В Зеленограде перекрыли движение по Озерной аллее. По предварительным данным, серьезных повреждений и пострадавших нет.