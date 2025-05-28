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Российские средства ПВО за ночь уничтожили 296 украинских беспилотников

Ведомости

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 296 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Отражение атаки продолжалось с 21:00 мск 27 мая до 07:00. По данным оборонного ведомства, дроны были сбиты над Московским регионом, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской,Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

На фоне атак беспилотников Росавиация ограничивала работу аэропортов Владимира («Семязино»), Иванова («Южный»), Калуги («Грабцево») и Ярославля («Туношна»). Временные ограничения на прием и выпуск самолетов также действовали в московских воздушных гаванях «Внуково», «Домодедово», «Жуковском» и «Шереметьево».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о ликвидации 33 украинских беспилотников, которые летели в направлении столицы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили 42 БПЛА в 12 муниципальных образованиях региона. В Зеленограде перекрыли движение по Озерной аллее. По предварительным данным, серьезных повреждений и пострадавших нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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