Российские средства ПВО за ночь уничтожили 296 украинских беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о ликвидации 33 украинских беспилотников, которые летели в направлении столицы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили 42 БПЛА в 12 муниципальных образованиях региона. В Зеленограде перекрыли движение по Озерной аллее. По предварительным данным, серьезных повреждений и пострадавших нет.