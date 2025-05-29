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В Южной Корее разбился самолет

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В городе Пхохан на юго-востоке Республики Корея потерпел крушение самолет. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, речь идет о самолете военно-морской авиации (ВМС). Крушение произошло на горе в 13:52 по местному времени (7:52 мск).

22 мая частный самолет Cessna упал на жилой квартал военного городка в американском Сан-Диего. Воздушное судно задело около 15 домов. Погибли несколько человек, находившихся на борту. Люди, проживавшие в пострадавших домах, серьезно не пострадали: один человек был доставлен в больницу, еще двое отделались легкими травмами.

11 апреля самолет рухнул в американском Бока-Ратоне (штат Флорида). Погибли три человека, находившиеся на борту, и еще один мужчина: он был в машине на дороге, куда упал самолет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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