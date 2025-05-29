В Южной Корее разбился самолет
В городе Пхохан на юго-востоке Республики Корея потерпел крушение самолет. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на местные власти.
По данным агентства, речь идет о самолете военно-морской авиации (ВМС). Крушение произошло на горе в 13:52 по местному времени (7:52 мск).
22 мая частный самолет Cessna упал на жилой квартал военного городка в американском Сан-Диего. Воздушное судно задело около 15 домов. Погибли несколько человек, находившихся на борту. Люди, проживавшие в пострадавших домах, серьезно не пострадали: один человек был доставлен в больницу, еще двое отделались легкими травмами.
11 апреля самолет рухнул в американском Бока-Ратоне (штат Флорида). Погибли три человека, находившиеся на борту, и еще один мужчина: он был в машине на дороге, куда упал самолет.