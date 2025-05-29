В Южной Корее разбился самолет

22 мая частный самолет Cessna упал на жилой квартал военного городка в американском Сан-Диего. Воздушное судно задело около 15 домов. Погибли несколько человек, находившихся на борту. Люди, проживавшие в пострадавших домах, серьезно не пострадали: один человек был доставлен в больницу, еще двое отделались легкими травмами.