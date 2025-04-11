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В результате крушения самолета в штате Флорида погибли три человека

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В результате крушения самолета в американском Бока-Ратоне (штат Флорида) погибли все три человека, которые находились на борту, еще один пострадал. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти города.

В пожарно-спасательной службе города уточнили, что пострадавший мужчина находился в машине на дороге, куда упал самолет. Из-за обломков воздушного судна он врезался в дерево. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

По информации телеканала, причины авиакатастрофы будут выяснять федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и национальный совет по безопасности на транспорте.

Как ранее сообщал телеканал WPTV, самолет упал на военную трассу около 10:30 по местному времени (около 17:30 мск). В результате происшествия возник пожар, но он был оперативно потушен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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