В результате крушения самолета в штате Флорида погибли три человека
В результате крушения самолета в американском Бока-Ратоне (штат Флорида) погибли все три человека, которые находились на борту, еще один пострадал. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти города.
В пожарно-спасательной службе города уточнили, что пострадавший мужчина находился в машине на дороге, куда упал самолет. Из-за обломков воздушного судна он врезался в дерево. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
По информации телеканала, причины авиакатастрофы будут выяснять федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и национальный совет по безопасности на транспорте.
Как ранее сообщал телеканал WPTV, самолет упал на военную трассу около 10:30 по местному времени (около 17:30 мск). В результате происшествия возник пожар, но он был оперативно потушен.