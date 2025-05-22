В Сан-Диего частный самолет упал на военный городок

11 апреля в результате крушения самолета в американском Бока-Ратоне (штат Флорида) погибли все три человека, которые находились на борту, еще один пострадал. В пожарно-спасательной службе города уточнили, что пострадавший мужчина находился в машине на дороге, куда упал самолет. Из-за обломков воздушного судна он врезался в дерево. Сейчас его жизни ничего не угрожает.