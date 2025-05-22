В Сан-Диего частный самолет упал на военный городок
22 мая в американском Сан-Диего частный самолет Cessna упал на жилой квартал военного городка, задев около 15 домов, сообщает NBC News.
В результате инцидента погибло несколько человек, находившихся на борту. По предварительным данным, на момент крушения в самолете могли находиться от восьми до десяти человек, включая пилота. Все жертвы находились на воздушном судне.
Несмотря на масштаб разрушений, проживавшие в пострадавших домах люди серьезно не пострадали. Один человек был доставлен в больницу, еще двое получили легкие травмы.
После падения самолета начались пожары: загорелись как дома, так и припаркованные автомобили. Особую опасность вызвал разлив авиационного топлива, которое растеклось по улице. В связи с этим район был частично эвакуирован, а на месте работают специалисты по ликвидации последствий ЧП.
Инцидент произошел в жилом секторе, принадлежащем военным. Причины катастрофы пока неизвестны, расследование продолжается.
11 апреля в результате крушения самолета в американском Бока-Ратоне (штат Флорида) погибли все три человека, которые находились на борту, еще один пострадал. В пожарно-спасательной службе города уточнили, что пострадавший мужчина находился в машине на дороге, куда упал самолет. Из-за обломков воздушного судна он врезался в дерево. Сейчас его жизни ничего не угрожает.