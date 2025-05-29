Украинцы снялись с чемпионата по дзюдо из-за участия белорусов
Украина отказалась от участия в чемпионате мира по дзюдо в Будапеште из-за допуска к международным соревнованиям белорусских спортсменов с флагом и гимном. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Федерации дзюдо Украины.
В заявлении назвали участие спортсменов из Белоруссии под национальными символами пренебрежением международным правом. Также указано, что Украина осуждает решение Международной федерации дзюдо и считает его противоречащим принципам справедливости, ответственности и солидарности в мировом спортивном движении.
Международная федерация дзюдо на запрос Украины ответила, что спорт должен служить платформой для «диалога, единства и понимания – строительства мостов, а не стен».
12 апреля 2023 г. Министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским спортсменам соревноваться с представителями России и Белоруссии. Кроме того, чиновники должны отозвать делегации из командировок, если выяснится, что в состязаниях участвуют спортсмены из перечисленных стран.