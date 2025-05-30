Бастрыкин сообщил о снижении числа пропавших детей на 60%
За последние пять лет наблюдается снижение количества без вести пропавших детей на 60%. Об этом в интервью «Ведомости.Право» рассказал председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
«Если в 2020 г. было объявлено в розыск 12 933 ребенка, то в 2024 – 5313 лиц. В текущем году указанная тенденция укрепилась, и в I квартале количество без вести пропавших несовершеннолетних снизилось на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.», – пояснил он.
Особое внимание глава СК уделил эффективности принимаемых мер: с 2020 по 2024 г. удалось установить местонахождение 99,5% пропавших детей. В текущем году этот показатель достиг 99,8%. Сейчас остаются ненайденными два ребенка: один пропал в результате несчастного случая на водоеме, а второй был вывезен за пределы России отцом. Их розыск продолжается.
По словам Бастрыкина, в каждом случае исчезновения следственные органы проводят комплекс мероприятий, направленных на поиск пропавших с учетом конкретных обстоятельств. Взаимодействие с органами внутренних дел, другими ведомствами, включая волонтерские организации, позволяет использовать современные технологии и методы для проведения масштабных поисковых операций.
«Например, в мае текущего года после поступления сообщения об исчезновении шестилетнего ребенка в Пермском крае были незамедлительно организованы масштабные поисковые мероприятия с привлечением более 250 работников различных ведомств и добровольцев», – рассказал Бастрыкин.
В результате ребенка нашли в течение суток в лесу в 6 км от дома, он получил необходимую помощь.
В апреле глава СК сообщал, что в России остаются ненайденными более 1000 детей и подростков. Половина из них – подростки старше 15 лет. Почти все они пропали более года назад, а некоторые – даже более 30 лет назад.