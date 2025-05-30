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Бастрыкин сообщил о снижении числа пропавших детей на 60%

Ведомости

За последние пять лет наблюдается снижение количества без вести пропавших детей на 60%. Об этом в интервью «Ведомости.Право» рассказал председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

«Если в 2020 г. было объявлено в розыск 12 933 ребенка, то в 2024 – 5313 лиц. В текущем году указанная тенденция укрепилась, и в I квартале количество без вести пропавших несовершеннолетних снизилось на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.», – пояснил он.

Особое внимание глава СК уделил эффективности принимаемых мер: с 2020 по 2024 г. удалось установить местонахождение 99,5% пропавших детей. В текущем году этот показатель достиг 99,8%. Сейчас остаются ненайденными два ребенка: один пропал в результате несчастного случая на водоеме, а второй был вывезен за пределы России отцом. Их розыск продолжается.

По словам Бастрыкина, в каждом случае исчезновения следственные органы проводят комплекс мероприятий, направленных на поиск пропавших с учетом конкретных обстоятельств. Взаимодействие с органами внутренних дел, другими ведомствами, включая волонтерские организации, позволяет использовать современные технологии и методы для проведения масштабных поисковых операций.

«Например, в мае текущего года после поступления сообщения об исчезновении шестилетнего ребенка в Пермском крае были незамедлительно организованы масштабные поисковые мероприятия с привлечением более 250 работников различных ведомств и добровольцев», – рассказал Бастрыкин.

В результате ребенка нашли в течение суток в лесу в 6 км от дома, он получил необходимую помощь.

В апреле глава СК сообщал, что в России остаются ненайденными более 1000 детей и подростков. Половина из них – подростки старше 15 лет. Почти все они пропали более года назад, а некоторые – даже более 30 лет назад.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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