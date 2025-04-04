В России остаются ненайденными более 1000 детей и подростков
Более 1095 несовершеннолетних, пропавших в России в разные годы, все еще остаются ненайденными. Об этом сообщил ТАСС председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.
«В целом по стране с учетом прошлых лет так и остаются не найденными более 1095 несовершеннолетних. Половина из них – это подростки 15 лет и старше. Почти все они пропали больше года назад, а некоторые даже более 30 лет назад», – уточнил Бастрыкин.
По его словам, причинами ухода детей из дома или интерната, в частности, становится неблагоприятная обстановка в семье и сложные взаимоотношения с близкими. В 2024 г. в следственные органы заявили о пропаже более 5000 детей. Наибольшее число сообщений об исчезновении зафиксировано в Удмуртской Республике (373), Краснодарском крае (355), Новосибирской (350) и Мурманской (266) областях. В течение года установлено местонахождение 99,5% несовершеннолетних. Сейчас так и не найдены девять из числа пропавших в прошлом году.
Установление места нахождения детей во многом зависит от оперативности, качества следственных действий и организации межведомственного взаимодействия на раннем этапе, уточнил председатель СК. Он добавил, что интенсивная работа после пропажи ребенка предотвращает наступление более тяжких последствий. Следователи по фактам исчезновения детей принимают решение о возбуждении уголовных дел. В ходе расследования они изучают условия жизни, воспитания и обучения несовершеннолетних, а также причины, побудившие их уйти из дома.
26 марта прокуратура Москвы сообщила, что телефонные мошенники используют схему с якобы похищением детей для вымогания денег. В ведомстве привели пример пропажи 15-летней школьницы. За несколько дней до этого злоумышленники узнали у нее код доступа к порталу «Госуслуги». Девочка рассказала об этом маме, доступ к порталу был восстановлен. 24 марта мама вечером после работы обнаружила отсутствие дочери дома. Она нашла ее выключенный телефон и заметила пропажу часов и драгоценностей. Позднее неизвестные начали требовать $100 000 за выкуп девочки, а затем удвоили сумму, мотивируя действия распространением информации о похищении и розыске ребенка.
Предварительно, школьница по указанию мошенников выключила телефон, передала неизвестной девушке ценные вещи и по ее указанию оставалась в квартире, где и была найдена. Расследование дела и установление лиц, причастных к преступным действиям, находится на контроле в прокуратуре.