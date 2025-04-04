В России остаются ненайденными более 1000 детей и подростков

По его словам, причинами ухода детей из дома или интерната, в частности, становится неблагоприятная обстановка в семье и сложные взаимоотношения с близкими. В 2024 г. в следственные органы заявили о пропаже более 5000 детей. Наибольшее число сообщений об исчезновении зафиксировано в Удмуртской Республике (373), Краснодарском крае (355), Новосибирской (350) и Мурманской (266) областях. В течение года установлено местонахождение 99,5% несовершеннолетних. Сейчас так и не найдены девять из числа пропавших в прошлом году.