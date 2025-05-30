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Собчак погасила долг по штрафу ГАИ

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Журналистка Ксения Собчак погасила долг по штрафу Госавтоинспекции (ГАИ). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ и судебные материалы.

В апреле журналистка была оштрафована на 10 000 руб. «Интерфакс» писал, что речь могла идти о штрафе за неоплату парковки, выписанном осенью 2024 г.

По данным «РИА Новости», у Собчак была задолженность в 750 руб. за неуплату штрафа ГАИ.

Агентство со ссылкой на ФССП пишет, что на 28 мая штрафов у журналистки нет, она погасила все задолженности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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