Собчак погасила долг по штрафу ГАИ
Журналистка Ксения Собчак погасила долг по штрафу Госавтоинспекции (ГАИ). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ и судебные материалы.
В апреле журналистка была оштрафована на 10 000 руб. «Интерфакс» писал, что речь могла идти о штрафе за неоплату парковки, выписанном осенью 2024 г.
По данным «РИА Новости», у Собчак была задолженность в 750 руб. за неуплату штрафа ГАИ.
Агентство со ссылкой на ФССП пишет, что на 28 мая штрафов у журналистки нет, она погасила все задолженности.