Суд в Москве оштрафовал Собчак за неоплату другого штрафа

В марте Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал ООО «Манила», управляющее рестораном Veter Ксении Собчак в Петербурге, прекратить использовать товарный знак Veter, а также выплатить 1 млн руб. за его использование предпринимательнице Вере Абель. АБН со ссылкой на картотеку арбитражного суда писало, что учредителями ООО «Манила» являются Антон Пинский и Собчак.