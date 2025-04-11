Суд в Москве оштрафовал Собчак за неоплату другого штрафа
Журналистка Ксения Собчак была оштрафована московским судом за неоплату другого штрафа в установленный срок , сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в инстанции.
Сумма штрафа не указывается, как и причина ранее назначенного журналистке штрафа.
«Вынесено постановление о назначении административного наказания», – процитировало агентство собеседника.
В марте Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал ООО «Манила», управляющее рестораном Veter Ксении Собчак в Петербурге, прекратить использовать товарный знак Veter, а также выплатить 1 млн руб. за его использование предпринимательнице Вере Абель. АБН со ссылкой на картотеку арбитражного суда писало, что учредителями ООО «Манила» являются Антон Пинский и Собчак.