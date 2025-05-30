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Силовики задержали устроивших поджог декораций в День Победы

Ведомости

В Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях силовики задержали шесть человек, которые по заданию украинских спецслужб подожгли объекты транспортной инфраструктуры и декорации, установленные для празднования 9 мая. Об этом сообщили в ФСБ.

В их отношении возбудили уголовные дела по ч. 1, ч. 2 ст. 205 (террористический акт). По данной статье злоумышленникам может грозить до 20 лет лишения свободы.

В ФСБ рассказали, что задержанные стали жертвами телефонных мошенников. Они перевели от 100 000 до 1 млн руб. на «безопасные счета», после чего от якобы сотрудников правоохранительных органов получили угрозы о уголовном преследовании за финансирование вооруженных сил Украины (ВСУ). Так их заставили совершать поджоги.

Один из задержанных 2010 года рождения 12 апреля совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Выборг. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

29 мая Архангельский областной суд приговорил студента техникума к девяти годам лишения свободы за подготовку диверсии. Осужденный связался с иностранным куратором в Telegram и выполнял его задание. В ночь на 20 февраля 2024 г. он облил горючей смесью релейные и батарейные шкафы на железной дороге, однако его попытка поджечь их не была успешной. В марте 2024 г. студент искал другую горючую смесь и был задержан во время этого.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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