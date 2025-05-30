Силовики задержали устроивших поджог декораций в День Победы

29 мая Архангельский областной суд приговорил студента техникума к девяти годам лишения свободы за подготовку диверсии. Осужденный связался с иностранным куратором в Telegram и выполнял его задание. В ночь на 20 февраля 2024 г. он облил горючей смесью релейные и батарейные шкафы на железной дороге, однако его попытка поджечь их не была успешной. В марте 2024 г. студент искал другую горючую смесь и был задержан во время этого.