Риелтор поработает уборщицей за призыв выходить замуж за бойцов ради денег
Женщине-риелтору из Томской области, которая призывала выходить замуж за военных, побывавших или находящихся в зоне СВО, ради выплат, назначили наказание в виде 80 часов исправительных работ уборщицей, сообщили в пресс-службе УФССП по Томской области.
Томичку признали виновной по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Наказание по этой статье может достигать 100 часов обязательных работ, 20 000 руб. штрафа или 15 суток административного ареста. Риелтор сейчас работает уборщицей в муниципальном предприятии Томска по четыре часа в день.
В пресс-службе подчеркнули, что приговор вынесен за «циничные высказывания в выпуске популярного подкаста о недвижимости». Тогда жительница Томска посоветовала девушкам выходить замуж за участников специальной военной операции, а в случае их гибели покупать жилую недвижимость за счет единовременной выплаты, рассказали в УФССП.
3 апреля стало известно, что женщина извинилась за свою шутку о пособиях родственникам погибших участников спецоперации, за счет которых женщины после 30 могут приобрести квартиру.