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Риелтор поработает уборщицей за призыв выходить замуж за бойцов ради денег

Ведомости

Женщине-риелтору из Томской области, которая призывала выходить замуж за военных, побывавших или находящихся в зоне СВО, ради выплат, назначили наказание в виде 80 часов исправительных работ уборщицей, сообщили в пресс-службе УФССП по Томской области.

Томичку признали виновной по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Наказание по этой статье может достигать 100 часов обязательных работ, 20 000 руб. штрафа или 15 суток административного ареста. Риелтор сейчас работает уборщицей в муниципальном предприятии Томска по четыре часа в день.

В пресс-службе подчеркнули, что приговор вынесен за «циничные высказывания в выпуске популярного подкаста о недвижимости». Тогда жительница Томска посоветовала девушкам выходить замуж за участников специальной военной операции, а в случае их гибели покупать жилую недвижимость за счет единовременной выплаты, рассказали в УФССП.

3 апреля стало известно, что женщина извинилась за свою шутку о пособиях родственникам погибших участников спецоперации, за счет которых женщины после 30 могут приобрести квартиру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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