Риелтор поработает уборщицей за призыв выходить замуж за бойцов ради денег

Томичку признали виновной по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Наказание по этой статье может достигать 100 часов обязательных работ, 20 000 руб. штрафа или 15 суток административного ареста. Риелтор сейчас работает уборщицей в муниципальном предприятии Томска по четыре часа в день.