Более 200 участников ЕГЭ удалили с экзаменов за два дня

29 мая Рособрнадзор сообщил, что сдавать ЕГЭ за круглыми столами теперь запрещено. Это решение было принято после рассмотрения жалобы о том, что на ЕГЭ по истории 23 мая в двух аудиториях экзаменуемые сидели за одним круглым столом друг с другом.