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Более 200 участников ЕГЭ удалили с экзаменов за два дня

Ведомости

С экзаменов, которые прошли 23 и 27 мая, удалили более 200 участников, 70 из которых использовали запрещенные на ЕГЭ средства связи, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

По словам Музаева, количество учеников, удаленных за попытки использования мобильных устройств «из года в год у нас и не уменьшается, но цифра остается стабильной».

29 мая Рособрнадзор сообщил, что сдавать ЕГЭ за круглыми столами теперь запрещено. Это решение было принято после рассмотрения жалобы о том, что на ЕГЭ по истории 23 мая в двух аудиториях экзаменуемые сидели за одним круглым столом друг с другом.

Основной период ЕГЭ начался с экзаменов по литературе, химии и истории. 27 мая ученики прошли тестирование по базовой и профильной математике. Сегодня, 30 мая, стартовал экзамен по русскому языку. Всего зарегистрировались на ЕГЭ в основной период 712 000 граждан, 637 000 из них – выпускники текущего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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