Более 200 участников ЕГЭ удалили с экзаменов за два дня
С экзаменов, которые прошли 23 и 27 мая, удалили более 200 участников, 70 из которых использовали запрещенные на ЕГЭ средства связи, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.
По словам Музаева, количество учеников, удаленных за попытки использования мобильных устройств «из года в год у нас и не уменьшается, но цифра остается стабильной».
29 мая Рособрнадзор сообщил, что сдавать ЕГЭ за круглыми столами теперь запрещено. Это решение было принято после рассмотрения жалобы о том, что на ЕГЭ по истории 23 мая в двух аудиториях экзаменуемые сидели за одним круглым столом друг с другом.
Основной период ЕГЭ начался с экзаменов по литературе, химии и истории. 27 мая ученики прошли тестирование по базовой и профильной математике. Сегодня, 30 мая, стартовал экзамен по русскому языку. Всего зарегистрировались на ЕГЭ в основной период 712 000 граждан, 637 000 из них – выпускники текущего года.