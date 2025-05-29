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Рособрназдор запретил сдавать ЕГЭ за круглыми столами

Ведомости

Сдавать ЕГЭ в аудиториях с круглыми столами больше нельзя. Такое решение Рособрнадзор принял после жалобы из пункта проведения экзамена в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Рособрнадзор пожаловались, что на ЕГЭ по истории в двух аудиториях экзаменуемые сидели за одним круглым столом друг с другом.

«По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами», – говорится в сообщении.

По данным Рособрнадзора, родители учеников, привлеченные к мониторингу хода экзаменов, сообщили о нарушениях порядка проведения ЕГЭ. В частности, речь шла о присутствии в пункте посторонних лиц, помощи организаторов экзаменуемым, невыдаче черновиков или дополнительных бланков ответов по просьбе участников ЕГЭ, перемещении учеников без сопровождения, отсутствии металлоискателей, помещений для медработников и инструктажа перед экзаменом и др.

В ведомстве напомнили, что с 2025 г. на входе в каждый пункт проведения ЕГЭ размещен плакат с QR-кодом, по которому можно направить сообщение о нарушении или сбое посредством платформы обратной связи на «Госуслугах». Обращение попадет к специалисту Рособрнадзора.

20 мая прокуратура Москвы сообщала, что аферисты начали создавать сайты и группы в соцсетях, где предлагают купить ответы ЕГЭ и ОГЭ и помощь на экзамене. Кроме того, они выманивают деньги и личные данные жертв. В ведомстве отметили, что механизмы защиты контрольных измерительных материалов не позволяют мошенникам получить к ним доступ. Варианты КИМ попадают в пункты проведения экзаменов в соответствии с порядком проведения ГИА в день его проведения, на бумажных носителях, упакованных в специальные пакеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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