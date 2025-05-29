Рособрназдор запретил сдавать ЕГЭ за круглыми столами
Сдавать ЕГЭ в аудиториях с круглыми столами больше нельзя. Такое решение Рособрнадзор принял после жалобы из пункта проведения экзамена в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В Рособрнадзор пожаловались, что на ЕГЭ по истории в двух аудиториях экзаменуемые сидели за одним круглым столом друг с другом.
«По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами», – говорится в сообщении.
По данным Рособрнадзора, родители учеников, привлеченные к мониторингу хода экзаменов, сообщили о нарушениях порядка проведения ЕГЭ. В частности, речь шла о присутствии в пункте посторонних лиц, помощи организаторов экзаменуемым, невыдаче черновиков или дополнительных бланков ответов по просьбе участников ЕГЭ, перемещении учеников без сопровождения, отсутствии металлоискателей, помещений для медработников и инструктажа перед экзаменом и др.
В ведомстве напомнили, что с 2025 г. на входе в каждый пункт проведения ЕГЭ размещен плакат с QR-кодом, по которому можно направить сообщение о нарушении или сбое посредством платформы обратной связи на «Госуслугах». Обращение попадет к специалисту Рособрнадзора.
20 мая прокуратура Москвы сообщала, что аферисты начали создавать сайты и группы в соцсетях, где предлагают купить ответы ЕГЭ и ОГЭ и помощь на экзамене. Кроме того, они выманивают деньги и личные данные жертв. В ведомстве отметили, что механизмы защиты контрольных измерительных материалов не позволяют мошенникам получить к ним доступ. Варианты КИМ попадают в пункты проведения экзаменов в соответствии с порядком проведения ГИА в день его проведения, на бумажных носителях, упакованных в специальные пакеты.