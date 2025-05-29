Рособрназдор запретил сдавать ЕГЭ за круглыми столами

20 мая прокуратура Москвы сообщала, что аферисты начали создавать сайты и группы в соцсетях, где предлагают купить ответы ЕГЭ и ОГЭ и помощь на экзамене. Кроме того, они выманивают деньги и личные данные жертв. В ведомстве отметили, что механизмы защиты контрольных измерительных материалов не позволяют мошенникам получить к ним доступ. Варианты КИМ попадают в пункты проведения экзаменов в соответствии с порядком проведения ГИА в день его проведения, на бумажных носителях, упакованных в специальные пакеты.