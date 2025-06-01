Явка на выборах президента Польши к полудню достигла почти 25%
В ходе второго тура президентских выборов в Польше свои голоса за одного из двух кандидатов отдали 24,83% избирателей, передает Polsat News со ссылкой на данные национальной избирательной комиссии.
К 12:00 (13:00 мск) на выборах проголосовали более 6,9 млн человек, уточнил на пресс-конференции председатель избиркома республики Сильвестр Марчиняк. По его словам, результат в почти 25% на 4,5 п. п. превышает явку в ходе первого тура голосования.
Первый тур президентских выборов состоялся в Польше 18 мая, в нем участвовали 13 кандидатов. Во второй тур прошли мэр Варшавы, кандидат от «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский и глава Института национальной памяти, кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Тшасковский получил 31,36% голосов, а за Навроцкого проголосовали 29,54% избирателей. Действующий президент страны Анджей Дуда участия в выборах не принимает, так как исчерпал конституционный лимит из двух президентских сроков.
Избирательные участки открылись в республике в 7:00 (8:00 мск) и будут работать до 21:00 (22:00 мск). Отдать голос за одного из кандидатов могут 28,8 млн человек.