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Явка на выборах президента Польши к полудню достигла почти 25%

Ведомости

В ходе второго тура президентских выборов в Польше свои голоса за одного из двух кандидатов отдали 24,83% избирателей, передает Polsat News со ссылкой на данные национальной избирательной комиссии.

К 12:00 (13:00 мск) на выборах проголосовали более 6,9 млн человек, уточнил на пресс-конференции председатель избиркома республики Сильвестр Марчиняк. По его словам, результат в почти 25% на 4,5 п. п. превышает явку в ходе первого тура голосования.

Первый тур президентских выборов состоялся в Польше 18 мая, в нем участвовали 13 кандидатов. Во второй тур прошли мэр Варшавы, кандидат от «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский и глава Института национальной памяти, кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Тшасковский получил 31,36% голосов, а за Навроцкого проголосовали 29,54% избирателей. Действующий президент страны Анджей Дуда участия в выборах не принимает, так как исчерпал конституционный лимит из двух президентских сроков.

Избирательные участки открылись в республике в 7:00 (8:00 мск) и будут работать до 21:00 (22:00 мск). Отдать голос за одного из кандидатов могут 28,8 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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