Явка на выборах президента Польши к полудню достигла почти 25%

Первый тур президентских выборов состоялся в Польше 18 мая, в нем участвовали 13 кандидатов. Во второй тур прошли мэр Варшавы, кандидат от «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский и глава Института национальной памяти, кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Тшасковский получил 31,36% голосов, а за Навроцкого проголосовали 29,54% избирателей. Действующий президент страны Анджей Дуда участия в выборах не принимает, так как исчерпал конституционный лимит из двух президентских сроков.