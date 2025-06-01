Чибис назвал фейковой информацию о взрывах в Североморске

На территорию Мурманской области 1 июня был осуществлен налет беспилотников, сообщил ранее губернатор. Он попросил граждан не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото работы ПВО. В этот же день БПЛА атаковали военную часть в поселке Средний Усольского района Иркутской области. Дроны были выпущены из фуры, подтвердили власти.