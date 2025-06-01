Чибис назвал фейковой информацию о взрывах в Североморске
Информация о взрывах в Североморске, которая распространяется в соцсетях, не соответствует действительности, заявили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава города Владимир Евменьков.
«Ситуация в городе стабильна. На данный момент угроз не зафиксировано. Доверяйте только проверенным источникам информации!» – написал Чибис в своем Telegram-канале.
На территорию Мурманской области 1 июня был осуществлен налет беспилотников, сообщил ранее губернатор. Он попросил граждан не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото работы ПВО. В этот же день БПЛА атаковали военную часть в поселке Средний Усольского района Иркутской области. Дроны были выпущены из фуры, подтвердили власти.