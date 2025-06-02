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В возрасте 81 года умер один из влиятельнейших экономистов Стэнли Фишер

Ведомости

На 82-м году жизни умер один из самых влиятельных экономистов современности Стэнли Фишер. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера, сообщил его сын в интервью The New York Times. Фишер скончался 31 мая в своем доме в Лексингтоне, штат Массачусетс.

Фишер был ключевой фигурой в мировой экономике на протяжении десятилетий. В 2014–2017 гг. он занимал пост заместителя председателя Федеральной резервной системы США (ФРС). Ранее он возглавлял Банк Израиля (2005–2013), а в 1994–2001 гг. работал первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Также в его послужном списке – должность главного экономиста Всемирного банка и заместителя председателя совета директоров Citigroup Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ).

Фишер также известен как преподаватель Массачусетского технологического института (MIT). Среди его учеников – бывший министр финансов США Ларри Саммерс, экс-председатель ФРС Бен Бернанке, бывший президент Европейского центрального банка и премьер-министр Италии Марио Драги, а также нынешний глава Банка Японии Кадзуо Уэда.

В России Фишер широко известен как автор учебника «Экономикс», написанного в соавторстве с Рудигером Дорнбушем и Ричардом Шмалензи. Эта книга стала одним из наиболее полных сводов знаний по современной рыночной экономике, охватывающим микроэкономику, макроэкономику и международную экономику. На русском языке учебник был издан в 1993 г. и долгое время оставался базовым пособием для студентов российских вузов, конкурируя с другим популярным учебником Кемпбелла Макконнелла и Стенли Брю.

В 2017 г. в интервью Фишер заявлял, что политическая система США может повести в очень опасном направлении. По его мнению, США в мировой экономике должны быть оплотом, а не источником нестабильности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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