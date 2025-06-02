В возрасте 81 года умер один из влиятельнейших экономистов Стэнли Фишер

В России Фишер широко известен как автор учебника «Экономикс», написанного в соавторстве с Рудигером Дорнбушем и Ричардом Шмалензи. Эта книга стала одним из наиболее полных сводов знаний по современной рыночной экономике, охватывающим микроэкономику, макроэкономику и международную экономику. На русском языке учебник был издан в 1993 г. и долгое время оставался базовым пособием для студентов российских вузов, конкурируя с другим популярным учебником Кемпбелла Макконнелла и Стенли Брю.