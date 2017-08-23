«Политическая система США может повести нас в очень опасном направлении»

Стэнли Фишер объясняет, почему ФРС не хочет смягчать регулирование, удивляется аномалиям на фондовом рынке и называет лучшего кандидата на пост главы центробанка

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Заместитель председателя Федеральной резервной системы США Стэнли Фишер Brendan McDermid / REUTERS

В невыносимо жаркий даже по вашингтонским меркам августовский день я прихожу в Bistrot Lepic, аристократического вида ресторан и винный бар, расположенный среди антикварных лавок в Джорджтауне. Этот элегантный городок по соседству со столицей облюбовали лоббисты, юристы и представители медиабизнеса. Рядом со мной два одетых с иголочки седовласых джентльмена всерьез обсуждают очередную драму в Белом доме – взлет и падение Энтони Скарамуччи.

Сложно себе представить более разительный контраст между многословным Скарамуччи, продержавшимся в должности директора по коммуникациям при Дональде Трампе всего 10 дней, и человеком, с которым я встречаюсь. Стэнли Фишер – воплощение мирового лидера старой школы. Учтивый, негромко говорящий и неприметный; никто в ресторане не обернулся, когда он вошел и легко двинулся к нашему столику.

За свою почти полувековую карьеру Фишер, думаю, заработал право считаться одним из крестных отцов современной экономической политики. Именно он был одним из тех, кто еще в 1970-е гг., будучи представителем академической среды, участвовал в формировании принципов деятельности центральных банков. Затем в должности первого заместителя директора-распорядителя МВФ играл ведущую роль в борьбе с последствиями финансового кризиса в развивающихся странах Азии и России в конце 1990-х гг. В качестве председателя Центрального банка Израиля Фишер провел страну через мировой финансовый кризис 2007–2009 гг.

Сейчас Фишер занимает 2-е место в Федеральной резервной системе США (ФРС) – он заместитель председателя Джанет Йеллен. Но в ближайшие годы он может покинуть центробанк, потому что Трамп заявляет о намерении поставить во главе ФРС своих людей.

Возглавив международные усилия по ужесточению финансового регулирования после мирового кризиса, американские политики теперь пытаются развернуть этот процесс вспять. Фишер без обиняков называет подобные действия «крайне опасными и исключительно близорукими». Он также опасается, что США перестанут быть безусловным гарантом деятельности таких международных организаций, как МВФ. «В моем представлении США в мировой экономике были оплотом, а не источником нестабильности, – говорит Фишер. – Если это перестает быть таковым, порядок вещей кардинально меняется».