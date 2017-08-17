Мировая экономика

Управляющие ФРС США поспорили о следующем повышении процентных ставок

Низкая инфляция в последние месяцы вызвала у них новые опасения

У руководства Федеральной резервной системы США (ФРС) возникли разногласия по поводу того, когда в следующий раз повысить процентные ставки. Беспокойство у них вызвали низкие темпы инфляции в последние месяцы. Кроме того, некоторые управляющие центробанка готовы были объявить о начале сокращения активов на его балансе уже в июле. Об этом свидетельствует опубликованный в среду протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которое состоялось 25-26 июля.

ФРС уже дважды повысила базовую процентную ставку в этом году. Последний раз она это сделала в июне — на 0,25 процентного пункта до 1-1,25%. Тогда же центробанк заявил о планах повысить процентную ставку еще один раз в этом году, но не указал, когда это может произойти.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике