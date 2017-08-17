Управляющие ФРС США поспорили о следующем повышении процентных ставок

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Jacquelyn Martin / AP

У руководства Федеральной резервной системы США (ФРС) возникли разногласия по поводу того, когда в следующий раз повысить процентные ставки. Беспокойство у них вызвали низкие темпы инфляции в последние месяцы. Кроме того, некоторые управляющие центробанка готовы были объявить о начале сокращения активов на его балансе уже в июле. Об этом свидетельствует опубликованный в среду протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которое состоялось 25-26 июля.

ФРС уже дважды повысила базовую процентную ставку в этом году. Последний раз она это сделала в июне — на 0,25 процентного пункта до 1-1,25%. Тогда же центробанк заявил о планах повысить процентную ставку еще один раз в этом году, но не указал, когда это может произойти.