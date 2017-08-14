Слабый доллар может помочь экономике США

У низкого валютного курса есть свои недостатки — покупательная способность доллара в мире снижается, из-за чего импортные товары и поездки за границу для американцев становятся дороже Thomas White / Retuers

Толчком для медленно растущей американской экономики может стать ослабление доллара. Оно началось в январе после того, как курс доллара достиг 15-летнего максимума. Индекс WSJ Dollar, измеряющий доллар по отношению к валютам основных торговых партнеров США, снизился на 8% с начала года, в том числе более чем на 2% - за последний месяц. Более того, евро к доллару укрепился на 15%, а мексиканский песо — на 28%.

Отчасти ослабление американской валюты связано с улучшением экономической ситуации в других странах, в частности в Европе. В этом году еврозона опережает США по темпам роста ВВП. Это заставляет ЕЦБ задуматься о сокращении стимулирования экономики, что способствует укреплению евро. В то же время курс песо растет, так как президент США Дональд Трамп не стал вводить агрессивные меры против мексиканского экспорта, чего боялись некоторые инвесторы после его победы на выборах.

У низкого валютного курса есть свои недостатки — покупательная способность доллара в мире снижается, из-за чего импортные товары и поездки за границу для американцев становятся дороже. Кроме того, быстрое снижение курса угрожает дестабилизировать финансовые рынки и негативно отразиться на инвестициях в США. Но в краткосрочной перспективе выгода может перевесить эти риски. Так, экспорт из США в июне вырос на 7% в годовом выражении, а производство — на 1,4%. В предыдущие годы эти показатели снижались на фоне укрепления доллара. «Мне нравится, когда курс доллара не слишком высокий. Иначе возникает много неприятностей»,- говорил Трамп в июле в интервью WSJ.

Слабый доллар «стал хорошим толчком для общего экономического роста на фоне по-прежнему большого числа факторов неопределенности», говорит Чед Мутрэй, главный экономист Национальной ассоциации промышленников. Среди них он отмечает проблемы некоторых компаний с наймом сотрудников, ожидание налоговой реформы и геополитические риски, в том числе напряженные отношения с Северной Кореей. «Люди в курсе всех этих вещей, но члены нашей ассоциации сохраняют оптимизм», - утверждает Мутрэй.

Снижение курса доллара также увеличивает прибыль транснациональных корпораций, которые получают за рубежом доходы в других валютах. Например, Coca-Cola отметила это, представляя свои результаты за последний квартал. Всего же прибыль компаний из индекса S&P 500 выросла на 15% в годовом выражении в I квартале и на 12% во II квартале, согласно Thomson Reuters. Таким образом, первое полугодие для них оказалось самым успешным с 2011 г.

Отчасти благодаря хорошим результатам корпораций медленный прогресс налоговой реформы и законопроекта о затратах на инфраструктуру не сильно сказался на энтузиазме участников фондового рынка. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос более чем на 10% с начала года.

Кроме того, ослабление доллара выгодно Федеральной резервной системе США (ФРС). Управляющие центробанка обеспокоены неожиданным замедлением инфляции в этом году. Последние пять лет она находится ниже целевого уровня ФРС, равного 2%. Уменьшить их опасения может рост цен на импортные товары, вызванный снижением курса доллара. В июне они выросли на 1,5% в годовом выражении. Даже, если исключить цены на энергоресурсы, импорт стал дороже на 1% по сравнению с июнем 2016 г. «Небольшое ускорение инфляции будет приветствоваться и позволит ФРС продолжить свою политику, а участники рынков не будут считать ее ошибочной», - говорит старший экономист Deutsche Bank Мэтт Луццетти.

По оценкам Deutsche Bank, ослабление доллара позволит ускорить инфляцию на 0,2 процентного пункта к лету 2018 г. Этого может оказаться достаточно, чтобы достичь целевого значения ФРС.

«Ослабление [доллара] было очень спокойным, - отмечает экономист Wells Fargo Джей Брайсон. - Никто не может говорить о падении доллара, которое было бы дестабилизирующим. В условиях медленного роста мы воспользуемся им по полной».

Перевел Алексей Невельский