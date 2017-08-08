Международная жизнь

Мексиканских рабочих в США становится больше

Американские работодатели нуждаются в них на фоне попыток Дональда Трампа ограничить иммиграцию

Спрос на временный труд мексиканцев в США растет несмотря на стремление президента Дональда Трампа ограничить иммиграцию и изменить условия соглашения о торговле с Мексикой. Это заставляет обе страны искать способы уменьшить нехватку рабочих в ключевых секторах американской экономики.

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