Полиция разыскивает причастного к атаке БПЛА на аэродром в Иркутской области
Правоохранительными органами разыскивается Артем Тимофеев, который, возможно, причастен к атаке беспилотниками военного аэродрома «Белая» 1 июня, сообщили в Telegram-канале администрации города Усть-Кута в Иркутской области.
В сообщении уточнили, что мужчина 1987 года рождения, уроженец Донецка.
1 июня украинские беспилотники одновременно в разных частях страны атаковали военные объекты. Впервые это коснулось Сибири. FPV-дроны атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщали в Минобороны. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники нападения задержаны.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что беспилотники атаковали военную часть. Дроны были запущены с фуры. На фоне происшествий в приграничных регионах на Севере и в Сибири власти ряда субъектов сообщили об усилении мер безопасности.