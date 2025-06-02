Полиция разыскивает причастного к атаке БПЛА на аэродром в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что беспилотники атаковали военную часть. Дроны были запущены с фуры. На фоне происшествий в приграничных регионах на Севере и в Сибири власти ряда субъектов сообщили об усилении мер безопасности.