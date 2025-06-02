Публицист Несмиян внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

19 марта сообщалось, что Александр Невзоров (считается в России иноагентом) внесен в перечень экстремистов. 2 июля Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал его деятельность экстремистской и запретил ее на территории России. По решению суда российское имущество Невзоровых обращено в доход государства.