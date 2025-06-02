Публицист Несмиян внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Росфинмониторинг включил в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму, публициста Анатолия Несмияна, известного под псевдонимом Эль Мюрид. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
В реестре указаны его данные: Анатолий Несмиян, родившийся 8 ноября 1965 г. в селе Красиловка Ставищенского района Киевской области.
Анатолий Несмиян – публицист, блогер и автор аналитических материалов. Он активно ведет Telegram-канал и другие онлайн-платформы, где публикует свои комментарии о текущих событиях.
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