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Игорь Ларионов возглавил хоккейный клуб СКА вместо Романа Ротенберга

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Игорь Ларионов назначен новым главным тренером петербургского хоккейного клуба СКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ларионов пришел на смену Роману Ротенбергу, контракт с которым был расторгнут досрочно. Решение об отставке Ротенберга и назначении нового тренера было принято советом директоров СКА 2 июня. В сообщении клуба поясняется, что изменение на посту главного тренера связано «с недостижением командой спортивных результатов».

«Новый главный тренер приступит к работе с командой в ближайшее время», – говорится в сообщении клуба.

Ларионов – легендарная фигура в хоккее. В его активе два олимпийских золота, три победы в Кубке Стэнли и множество других достижений.

До этого «Спорт-экспресс» сообщал, что также в ближайшее время вероятны и расторжения контрактов самых высокооплачиваемых хоккеистов команды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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