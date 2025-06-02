Игорь Ларионов возглавил хоккейный клуб СКА вместо Романа Ротенберга

Ларионов пришел на смену Роману Ротенбергу, контракт с которым был расторгнут досрочно. Решение об отставке Ротенберга и назначении нового тренера было принято советом директоров СКА 2 июня. В сообщении клуба поясняется, что изменение на посту главного тренера связано «с недостижением командой спортивных результатов».