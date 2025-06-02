Игорь Ларионов возглавил хоккейный клуб СКА вместо Романа Ротенберга
Игорь Ларионов назначен новым главным тренером петербургского хоккейного клуба СКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ларионов пришел на смену Роману Ротенбергу, контракт с которым был расторгнут досрочно. Решение об отставке Ротенберга и назначении нового тренера было принято советом директоров СКА 2 июня. В сообщении клуба поясняется, что изменение на посту главного тренера связано «с недостижением командой спортивных результатов».
«Новый главный тренер приступит к работе с командой в ближайшее время», – говорится в сообщении клуба.
Ларионов – легендарная фигура в хоккее. В его активе два олимпийских золота, три победы в Кубке Стэнли и множество других достижений.
До этого «Спорт-экспресс» сообщал, что также в ближайшее время вероятны и расторжения контрактов самых высокооплачиваемых хоккеистов команды.