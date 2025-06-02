На «Госуслугах» с 1 июня изменили правила смены пароля

С 1 августа абоненты смогут направлять операторам связи отказ от получения рассылок. А с 1 сентября начнут действовать дополнительные нормы. Так, банки будут обязаны ограничивать снятие наличных через банкомат, если возникнет подозрение, что клиент действует под давлением злоумышленников. Операторы связи же должны будут маркировать звонки, поступающие от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.