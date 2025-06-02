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На «Госуслугах» с 1 июня изменили правила смены пароля

Ведомости

С 1 июня на портале «Госуслуги» вступили в силу новые правила смены пароля, направленные на усиление защиты от мошенников. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Теперь платформа отправляет специальный код для подтверждения операции только при условии, что на мобильном устройстве пользователя в этот момент не совершается телефонный звонок.

«Новый порядок, например, не позволяет получить неправомерный доступ, используя схемы с демонстрацией экрана», – пояснили в МВД.

Ужесточение правил на «Госуслугах» стало частью комплекса мер, направленных на борьбу с кибермошенничеством. С 1 июня вступил в силу федеральный закон, усиливающий защиту граждан от мошенников. Теперь запрещено использование иностранных мессенджеров сотрудниками государственных органов, банков и операторов связи при общении с клиентами.

С 1 августа абоненты смогут направлять операторам связи отказ от получения рассылок. А с 1 сентября начнут действовать дополнительные нормы. Так, банки будут обязаны ограничивать снятие наличных через банкомат, если возникнет подозрение, что клиент действует под давлением злоумышленников. Операторы связи же должны будут маркировать звонки, поступающие от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

На рассмотрении депутатов находятся еще несколько законопроектов, направленных на усиление безопасности граждан. Так, прорабатывается закон об уголовной ответственности для дропперов (лиц, предоставляющих свои счета для вывода средств мошенников). Его уже приняли депутаты Госдумы в первом чтении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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