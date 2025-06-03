Трое россиян получили от 15 до 19 лет колонии за призывы к терроризму и поджоги

Калашников признан виновным по ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Он приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафу в 400 000 руб. Рожкова признали виновным по ст. 205 (теракт), ст. 205.2, 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Его осудили на 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Шипичкин признан виновным по ст. 205 УК РФ и приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и штрафу в 560 000 руб.