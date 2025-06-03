Трое россиян получили от 15 до 19 лет колонии за призывы к терроризму и поджоги
Военные суды приговорили к срокам от 15 до 19 лет колонии россиян Геннадия Калашникова, Алексея Рожкова и Валерия Шипичкина по делу о поджогах военных и транспортных объектов, а также призывам к преступлениям террористического и экстремистского характера. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, обвиняемые действовали по заданию украинских спецслужб. Для вербовки и поддержания контактов с подопечными спецслужбы Украины использовали мессенджеры Telegram и Element.
Калашников признан виновным по ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Он приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафу в 400 000 руб. Рожкова признали виновным по ст. 205 (теракт), ст. 205.2, 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Его осудили на 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Шипичкин признан виновным по ст. 205 УК РФ и приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и штрафу в 560 000 руб.
23 мая Второй западный окружной военный суд приговорил гражданина РФ и Италии Руслана Сидики к 29 годам лишения свободы. Он признан виновным в совершении ряда преступлений террористической направленности. Ущерб, причиненный инфраструктуре ОАО «РЖД» и собственникам грузов действиями мужчины и его соучастников, составил свыше 70 млн руб.
В начале 2023 г. Сидики был завербован украинской разведкой. Весной того же года он прошел обучение террористической деятельности под руководством спецслужб Украины в иностранных странах. Обвиняемый вступил с ними в сговор на совершение терактов в России. Позднее Сидики вернулся в Рязанскую область и по указаниям кураторов изготовил взрывчатые вещества и взрывные устройства. Он атаковал объект Минобороны России и подрыв железной дороги в районе станции Недостоево, который повлек крушение грузового железнодорожного состава. Еще один взрыв на железной дороге не удалось осуществить, так как Сидики задержали правоохранители.