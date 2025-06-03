Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Трое россиян получили от 15 до 19 лет колонии за призывы к терроризму и поджоги

Ведомости

Военные суды приговорили к срокам от 15 до 19 лет колонии россиян Геннадия Калашникова, Алексея Рожкова и Валерия Шипичкина по делу о поджогах военных и транспортных объектов, а также призывам к преступлениям террористического и экстремистского характера. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, обвиняемые действовали по заданию украинских спецслужб. Для вербовки и поддержания контактов с подопечными спецслужбы Украины использовали мессенджеры Telegram и Element.

Калашников признан виновным по ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Он приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафу в 400 000 руб. Рожкова признали виновным по ст. 205 (теракт), ст. 205.2, 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Его осудили на 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Шипичкин признан виновным по ст. 205 УК РФ и приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и штрафу в 560 000 руб.

23 мая Второй западный окружной военный суд приговорил гражданина РФ и Италии Руслана Сидики к 29 годам лишения свободы. Он признан виновным в совершении ряда преступлений террористической направленности. Ущерб, причиненный инфраструктуре ОАО «РЖД» и собственникам грузов действиями мужчины и его соучастников, составил свыше 70 млн руб.

В начале 2023 г. Сидики был завербован украинской разведкой. Весной того же года он прошел обучение террористической деятельности под руководством спецслужб Украины в иностранных странах. Обвиняемый вступил с ними в сговор на совершение терактов в России. Позднее Сидики вернулся в Рязанскую область и по указаниям кураторов изготовил взрывчатые вещества и взрывные устройства. Он атаковал объект Минобороны России и подрыв железной дороги в районе станции Недостоево, который повлек крушение грузового железнодорожного состава. Еще один взрыв на железной дороге не удалось осуществить, так как Сидики задержали правоохранители.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных