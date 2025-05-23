Суд приговорил подорвавшего железную дорогу мужчину к 29 годам лишения свободы
Второй западный окружной военный суд приговорил гражданина России и Италии Руслана Сидики к 29 годам лишения свободы. Он признан виновным в совершении ряда преступлений террористической направленности.
Установлено, что в начале 2023 г. Сидики был завербован украинской разведкой. Весной того же года он прошел обучение террористической деятельности под руководством представителей спецслужб Украины на территории иностранных стран. Обвиняемый вступил с ними в сговор на совершение терактов в России.
Позднее Сидики вернулся в Рязанскую область и по указаниям кураторов с Украины изготовил взрывчатые вещества и взрывные устройства. Он совершил атаку на объект Минобороны России, расположенный в регионе, и подрыв железной дороги в районе станции Недостоево, который повлек крушение грузового железнодорожного состава. Еще один взрыв на железной дороге, который планировал обвиняемый и его кураторы в Рязанской области, не вышло осуществить, поскольку Сидики задержали правоохранительные органы.
Ущерб, причиненный инфраструктуре ОАО «РЖД» и собственникам грузов действиями Сидики и его соучастников, составил более 70 млн руб.
В ноябре 2023 г. неустановленные лица заложили взрывные устройства на железной дороге, что спровоцировало сход 19 вагонов грузового поезда на перегоне Рыбное – Блок-пост. Помощник машиниста получил незначительные травмы, 15 вагонов были повреждены. Сидики задержали. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205 (теракт, совершенный группой лиц) и ч. 3 ст. 221.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору).
В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания и рассказал, что был завербован военной разведкой Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб.