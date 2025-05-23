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Суд приговорил подорвавшего железную дорогу мужчину к 29 годам лишения свободы

Ведомости

Второй западный окружной военный суд приговорил гражданина России и Италии Руслана Сидики к 29 годам лишения свободы. Он признан виновным в совершении ряда преступлений террористической направленности.

Установлено, что в начале 2023 г. Сидики был завербован украинской разведкой. Весной того же года он прошел обучение террористической деятельности под руководством представителей спецслужб Украины на территории иностранных стран. Обвиняемый вступил с ними в сговор на совершение терактов в России.

Позднее Сидики вернулся в Рязанскую область и по указаниям кураторов с Украины изготовил взрывчатые вещества и взрывные устройства. Он совершил атаку на объект Минобороны России, расположенный в регионе, и подрыв железной дороги в районе станции Недостоево, который повлек крушение грузового железнодорожного состава. Еще один взрыв на железной дороге, который планировал обвиняемый и его кураторы в Рязанской области, не вышло осуществить, поскольку Сидики задержали правоохранительные органы.

Ущерб, причиненный инфраструктуре ОАО «РЖД» и собственникам грузов действиями Сидики и его соучастников, составил более 70 млн руб.

В ноябре 2023 г. неустановленные лица заложили взрывные устройства на железной дороге, что спровоцировало сход 19 вагонов грузового поезда на перегоне Рыбное – Блок-пост. Помощник машиниста получил незначительные травмы, 15 вагонов были повреждены. Сидики задержали. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205 (теракт, совершенный группой лиц) и ч. 3 ст. 221.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору).

В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания и рассказал, что был завербован военной разведкой Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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