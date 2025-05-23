Суд приговорил подорвавшего железную дорогу мужчину к 29 годам лишения свободы

Позднее Сидики вернулся в Рязанскую область и по указаниям кураторов с Украины изготовил взрывчатые вещества и взрывные устройства. Он совершил атаку на объект Минобороны России, расположенный в регионе, и подрыв железной дороги в районе станции Недостоево, который повлек крушение грузового железнодорожного состава. Еще один взрыв на железной дороге, который планировал обвиняемый и его кураторы в Рязанской области, не вышло осуществить, поскольку Сидики задержали правоохранительные органы.