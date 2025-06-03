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Комитет Совфеда поддержал штрафы до 500 000 рублей за продажу энергетиков детям

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Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон, ужесточающий ответственность за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, за реализацию таких напитков предусмотрены штрафы. Для физических лиц они составят до 50 000 руб., для должностных – до 200 000 руб., а для юридических – до 500 000 руб.

Законопроект внесли в Госдуму в декабре 2024 г. 22 мая 2025 г. нижняя палата парламента приняла его. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на вред энергетических напитков для детского здоровья, включая риски раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других серьезных осложнений. По его словам, были зафиксированы случаи госпитализации детей в прединсультном состоянии после употребления таких продуктов. Володин назвал основной задачей принятых мер защиту детского здоровья от опасной продукции.

В августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Документ ввел понятие безалкогольного тонизирующего напитка, установил запрет на розничную продажу энергетиков несовершеннолетним и ограничил потребительскую упаковку для продажи таких напитков объемом не более 500 мл.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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