Комитет Совфеда поддержал штрафы до 500 000 рублей за продажу энергетиков детям

Законопроект внесли в Госдуму в декабре 2024 г. 22 мая 2025 г. нижняя палата парламента приняла его. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на вред энергетических напитков для детского здоровья, включая риски раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других серьезных осложнений. По его словам, были зафиксированы случаи госпитализации детей в прединсультном состоянии после употребления таких продуктов. Володин назвал основной задачей принятых мер защиту детского здоровья от опасной продукции.