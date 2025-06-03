Росатом: запуск энергоблока Курской АЭС-2 зависит от политической обстановки

21 мая глава региона сообщил, что вместе с президентом РФ Владимиром Путиным принял участие в осмотре новой площадки атомной станции. Хинштейн посетил реакторное отделение первого энергоблока, где идут пусконаладочные работы. По его словам, в начале апреля здесь началась холодно-горячая обкатка реакторной установки – одна из последних крупных технологических операций перед физическим пуском энергоблока. Путин во время посещения Курской АЭС-2 в Курчатове охарактеризовал строительство станции как грандиозную работу.