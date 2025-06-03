Росатом: запуск энергоблока Курской АЭС-2 зависит от политической обстановки
Решение о запуске первого энергоблока на Курской АЭС-2 будет зависеть от военно-политической обстановки, заявил глава Росатома Алексей Лихачев, его цитируют «Вести».
21 мая Лихачев на заседании Совета Федерации заявил, что первый энергоблок Курской атомной электростанции АЭС-2 будет запущен до конца текущего года. По его словам, строительство станции не останавливалось ни на минуту, несмотря на близость к зоне боевых действий.
Курская АЭС-2 – это первая и единственная атомная станция, где сооружаются энергоблоки с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ, рассказывал губернатор Курской области Александр Хинштейн. Всего на объекте планируется возвести четыре энергоблока, каждый из них рассчитан на 60 лет службы.
21 мая глава региона сообщил, что вместе с президентом РФ Владимиром Путиным принял участие в осмотре новой площадки атомной станции. Хинштейн посетил реакторное отделение первого энергоблока, где идут пусконаладочные работы. По его словам, в начале апреля здесь началась холодно-горячая обкатка реакторной установки – одна из последних крупных технологических операций перед физическим пуском энергоблока. Путин во время посещения Курской АЭС-2 в Курчатове охарактеризовал строительство станции как грандиозную работу.