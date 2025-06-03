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Росатом: запуск энергоблока Курской АЭС-2 зависит от политической обстановки

Ведомости

Решение о запуске первого энергоблока на Курской АЭС-2 будет зависеть от военно-политической обстановки, заявил глава Росатома Алексей Лихачев, его цитируют «Вести».

21 мая Лихачев на заседании Совета Федерации заявил, что первый энергоблок Курской атомной электростанции АЭС-2 будет запущен до конца текущего года. По его словам, строительство станции не останавливалось ни на минуту, несмотря на близость к зоне боевых действий.

Курская АЭС-2 – это первая и единственная атомная станция, где сооружаются энергоблоки с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ, рассказывал губернатор Курской области Александр Хинштейн. Всего на объекте планируется возвести четыре энергоблока, каждый из них рассчитан на 60 лет службы.

21 мая глава региона сообщил, что вместе с президентом РФ Владимиром Путиным принял участие в осмотре новой площадки атомной станции. Хинштейн посетил реакторное отделение первого энергоблока, где идут пусконаладочные работы. По его словам, в начале апреля здесь началась холодно-горячая обкатка реакторной установки – одна из последних крупных технологических операций перед физическим пуском энергоблока. Путин во время посещения Курской АЭС-2 в Курчатове охарактеризовал строительство станции как грандиозную работу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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