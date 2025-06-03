Полиция запретила ежегодный гей-парад в Будапеште

До этого Верховный суд Венгрии отменил запрет другого ЛГБТ-мероприятия, запланированного на 1 июня. Суд постановил, что решение полиции не было должным образом обосновано. На этот раз полиция подготовила 15-страничный документ, чтобы укрепить свою позицию и обосновать запрет.