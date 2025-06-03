Полиция запретила ежегодный гей-парад в Будапеште
Власти Венгрии отказали организаторам в проведении ежегодного гей-парада (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Будапеште, следуя призыву премьер-министра страны Виктора Орбана запретить подобные мероприятия. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В решении полиции, опубликованном 3 июня, ссылаются на конституционную поправку, принятую в апреле. Согласно заявлению Орбана, поправка была введена для обеспечения законных оснований запрещать публичные мероприятия ЛГБТ, которые он считает угрозой для развития детей.
До этого Верховный суд Венгрии отменил запрет другого ЛГБТ-мероприятия, запланированного на 1 июня. Суд постановил, что решение полиции не было должным образом обосновано. На этот раз полиция подготовила 15-страничный документ, чтобы укрепить свою позицию и обосновать запрет.
14 мая стало известно о задержании директора по дистрибуции издательства «Эксмо» и еще около 10 человек по уголовному делу об экстремизме. Дело связано с распространением литературы, содержащей пропаганду ЛГБТ. Книги были изъяты в издательстве Popcorn books.