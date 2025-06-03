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Полиция запретила ежегодный гей-парад в Будапеште

Ведомости

Власти Венгрии отказали организаторам в проведении ежегодного гей-парада (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Будапеште, следуя призыву премьер-министра страны Виктора Орбана запретить подобные мероприятия. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В решении полиции, опубликованном 3 июня, ссылаются на конституционную поправку, принятую в апреле. Согласно заявлению Орбана, поправка была введена для обеспечения законных оснований запрещать публичные мероприятия ЛГБТ, которые он считает угрозой для развития детей.

До этого Верховный суд Венгрии отменил запрет другого ЛГБТ-мероприятия, запланированного на 1 июня. Суд постановил, что решение полиции не было должным образом обосновано. На этот раз полиция подготовила 15-страничный документ, чтобы укрепить свою позицию и обосновать запрет.

14 мая стало известно о задержании директора по дистрибуции издательства «Эксмо» и еще около 10 человек по уголовному делу об экстремизме. Дело связано с распространением литературы, содержащей пропаганду ЛГБТ. Книги были изъяты в издательстве Popcorn books.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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