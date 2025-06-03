Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Мишустин укорил главу «Газпром нефти» за «чиновничий ответ»

Ведомости

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин с иронией отреагировал на попытку генерального директора «Газпром нефти» Александра Дюкова уклониться от прямого ответа во время пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Обсуждение коснулось работы индустриального центра компетенций (ИЦК) компании. Мишустин отметил снижение активности центра.

«Чуть ниже стала активность вашего ИЦК. Еще несколько лет назад вы занимались активно проектированием, в том числе цифровым, вечной мерзлоты, но почему-то в общественно значимые проекты не подали ее», – заявил премьер (цитата по ТАСС).

Дюков попытался подробно объяснить текущие приоритеты компании, рассказав о фокусе на цифровых двойниках, оптимальных технологических решениях и трансформации нефтяных компаний в цифровые.

Мишустин, однако, не оценил такой подход и задал еще один уточняющий вопрос.

«Просто другие проекты более важны, верно? Такой ответ? Александр Валерьевич, так чиновники обычно отвечают, не обижайтесь», – с улыбкой прокомментировал премьер-министр.

Мишустин 3 июня принимает участие в конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. В ходе мероприятия он подчеркнул значительный рост числа сотрудников ИТ-индустрии в России – до 1 млн человек, что на 50% больше, чем в 2022 г. По его словам, текущая конференция ставит рекорды по программе, количеству участников и мероприятий.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных