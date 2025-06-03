Мишустин укорил главу «Газпром нефти» за «чиновничий ответ»

Мишустин 3 июня принимает участие в конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. В ходе мероприятия он подчеркнул значительный рост числа сотрудников ИТ-индустрии в России – до 1 млн человек, что на 50% больше, чем в 2022 г. По его словам, текущая конференция ставит рекорды по программе, количеству участников и мероприятий.