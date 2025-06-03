Мишустин укорил главу «Газпром нефти» за «чиновничий ответ»
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин с иронией отреагировал на попытку генерального директора «Газпром нефти» Александра Дюкова уклониться от прямого ответа во время пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
Обсуждение коснулось работы индустриального центра компетенций (ИЦК) компании. Мишустин отметил снижение активности центра.
«Чуть ниже стала активность вашего ИЦК. Еще несколько лет назад вы занимались активно проектированием, в том числе цифровым, вечной мерзлоты, но почему-то в общественно значимые проекты не подали ее», – заявил премьер (цитата по ТАСС).
Дюков попытался подробно объяснить текущие приоритеты компании, рассказав о фокусе на цифровых двойниках, оптимальных технологических решениях и трансформации нефтяных компаний в цифровые.
Мишустин, однако, не оценил такой подход и задал еще один уточняющий вопрос.
«Просто другие проекты более важны, верно? Такой ответ? Александр Валерьевич, так чиновники обычно отвечают, не обижайтесь», – с улыбкой прокомментировал премьер-министр.
Мишустин 3 июня принимает участие в конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. В ходе мероприятия он подчеркнул значительный рост числа сотрудников ИТ-индустрии в России – до 1 млн человек, что на 50% больше, чем в 2022 г. По его словам, текущая конференция ставит рекорды по программе, количеству участников и мероприятий.