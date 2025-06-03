О российском софте, господдержке IT и ИИ: что сказал Мишустин на ЦИПР

Количество сотрудников ИТ-индустрии выросло до 1 млн человек, что на 50% больше, чем в 2022 г., заявил премьер-министр Михаил Мишустин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Он отметил, что ЦИПР в этом году ставит рекорды по программе, числу участников и количеству мероприятий. Премьер также осмотрел выставку, где обратил внимание на представленные отечественные цифровые экосистемы, разработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ), решения по обеспечению кибербезопасности.