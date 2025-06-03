О российском софте, господдержке IT и ИИ: что сказал Мишустин на ЦИПР

О российском софте, господдержке IT и ИИ: что сказал Мишустин на ЦИПРКоличество сотрудников в отрасли за три года выросло на 50%
Количество сотрудников ИТ-индустрии выросло до 1 млн человек, что на 50% больше, чем в 2022 г., заявил премьер-министр Михаил Мишустин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Он отметил, что ЦИПР в этом году ставит рекорды по программе, числу участников и количеству мероприятий. Премьер также осмотрел выставку, где обратил внимание на представленные отечественные цифровые экосистемы, разработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ), решения по обеспечению кибербезопасности.
По словам Мишустина, внедрение современных технологий в промышленность является важным условием достижения технологического лидерства и цифровой трансформации экономики.
Объем реализации решений и услуг за три года вырос до 4,5 трлн руб. – практически в два раза, рассказал Мишустин в ходе выступления. Доля ИТ-отрасли в ВВП страны выросла на 2,43%. Инвестиции в основной капитал от ИТ-технологий по итогам прошлого года вышли на уровень 828 млрд руб. – больше в 2,5 раза, подчеркнул премьер.
Выход на зарубежный рынок уже идет полным ходом – торговые атташе, по его словам, работают в 17 странах, где продвигают отечественные разработки. В следующем году список стран пополнится.
В отрасли ИТ, как отметил Мишустин, создан благоприятный климат. Меры государственной поддержки выражаются в льготных налогах на прибыль – 5%, пониженных страховых взносах – 7,6%, а также низкой ставкой по ипотеке для работников ИТ-сферы – 6%. Мишустин подчеркнул, что уже завершены 66 проектов, 74 сейчас реализуются. Он отметил важность капиталовложений в ИТ-сферу не только государством, но и частными компаниями.
70% ведущих ИТ-компаний отметили изменения в отрасли по сравнению с 2022 г. За три года, заявил премьер-министр РФ, на 33% увеличился объем продаж и на 41% выросло число клиентов.
Мишустин отметил рост спроса на российские программные продукты и решения. В 2024 г. расходы на лицензии российского ПО составили 1,160 трлн руб. в сравнении с 2021 г., когда значение было на уровне 334 млрд руб. Доля российского ПО в системе управления финансами уже достигла 78%, в системах управления ресурсами, закупками, продажами и поставками – 59%. В системах проектирования и моделирования доля составила 51%, а в сфере управления технологическими процессами производства – 44%.
Также Мишустин отметил зрелость ключевых российских программных решений, которые уже являются конкурентоспособными на рынке. Он указал на интегрированность ИИ в сфере предиктивной аналитики, развитые системы автоматизированного управления технологических процессов и системы автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом продукции. Отечественные ИТ-решения широко применяются в нефтегазовом комплексе и энергетике, в теле- и мобильных коммуникациях, в транспортной структуре.
Мишустин представил предлагаемые меры по развитию и внедрению новых российских решений. Правительство предусмотрело свыше 50 млрд руб. на обеспечение новых цифровых продуктов и их внедрение в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Премьер выделил государственные гранты, подготовку типовых классификаций для критической информационной инфраструктуры (КИИ), создание механизма компенсации предприятиям части затрат на внедрение российского ПО.