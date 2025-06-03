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О российском софте, господдержке IT и ИИ: что сказал Мишустин на ЦИПР

Количество сотрудников в отрасли за три года выросло на 50%
Наталья Захарова
Дмитрий Астахов / ТАСС
Дмитрий Астахов / ТАСС

Количество сотрудников ИТ-индустрии выросло до 1 млн человек, что на 50% больше, чем в 2022 г., заявил премьер-министр Михаил Мишустин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Он отметил, что ЦИПР в этом году ставит рекорды по программе, числу участников и количеству мероприятий. Премьер также осмотрел выставку, где обратил внимание на представленные отечественные цифровые экосистемы, разработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ), решения по обеспечению кибербезопасности.

По словам Мишустина, внедрение современных технологий в промышленность является важным условием достижения технологического лидерства и цифровой трансформации экономики.

Объем реализации решений и услуг за три года вырос до 4,5 трлн руб. – практически в два раза, рассказал Мишустин в ходе выступления. Доля ИТ-отрасли в ВВП страны выросла на 2,43%. Инвестиции в основной капитал от ИТ-технологий по итогам прошлого года вышли на уровень 828 млрд руб. – больше в 2,5 раза, подчеркнул премьер.

Выход на зарубежный рынок уже идет полным ходом – торговые атташе, по его словам, работают в 17 странах, где продвигают отечественные разработки. В следующем году список стран пополнится.

В отрасли ИТ, как отметил Мишустин, создан благоприятный климат. Меры государственной поддержки выражаются в льготных налогах на прибыль – 5%, пониженных страховых взносах – 7,6%, а также низкой ставкой по ипотеке для работников ИТ-сферы – 6%. Мишустин подчеркнул, что уже завершены 66 проектов, 74 сейчас реализуются. Он отметил важность капиталовложений в ИТ-сферу не только государством, но и частными компаниями.

70% ведущих ИТ-компаний отметили изменения в отрасли по сравнению с 2022 г. За три года, заявил премьер-министр РФ, на 33% увеличился объем продаж и на 41% выросло число клиентов.

Мишустин отметил рост спроса на российские программные продукты и решения. В 2024 г. расходы на лицензии российского ПО составили 1,160 трлн руб. в сравнении с 2021 г., когда значение было на уровне 334 млрд руб. Доля российского ПО в системе управления финансами уже достигла 78%, в системах управления ресурсами, закупками, продажами и поставками – 59%. В системах проектирования и моделирования доля составила 51%, а в сфере управления технологическими процессами производства – 44%.

Также Мишустин отметил зрелость ключевых российских программных решений, которые уже являются конкурентоспособными на рынке. Он указал на интегрированность ИИ в сфере предиктивной аналитики, развитые системы автоматизированного управления технологических процессов и системы автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом продукции. Отечественные ИТ-решения широко применяются в нефтегазовом комплексе и энергетике, в теле- и мобильных коммуникациях, в транспортной структуре.

Мишустин представил предлагаемые меры по развитию и внедрению новых российских решений. Правительство предусмотрело свыше 50 млрд руб. на обеспечение новых цифровых продуктов и их внедрение в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Премьер выделил государственные гранты, подготовку типовых классификаций для критической информационной инфраструктуры (КИИ), создание механизма компенсации предприятиям части затрат на внедрение российского ПО.

По итогам 2024 г. за пять лет доля ИТ-сектора в ВВП России выросла больше чем в 1,7 раза, превысив 2,2%. Доля ИT-отрасли в ВВП в 2023 г. составляла 1,96%, увеличившись на 0,22 п. п. по сравнению с 2022 г., показало исследование Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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