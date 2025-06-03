«Северсталь» представила свой контроллер на замену Siemens

О том что «Северсталь» планирует создать контроллер на базе открытой платформы, владелец, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов впервые объявил на конференции ЦИПР-2024 в мае прошлого года. Такое устройство позволит считывать сигналы датчиков и давать команды электродвигателям, насосам, прессам и может использоваться в добыче полезных ископаемых и изготовлении металлопроката. В работе над импортонезависимым контроллером участвовали заказчики из межотраслевой рабочей группы «Открытая АСУ ТП» (входят «Еврохим», «Газпром нефть», «Лукойл», «Алроса», «Сибур диджитал», «Металлоинвест» и др.) и разработчики из индустриального центра компетенций (ИЦК) «Электроника и микроэлектроника» («Микрон», «Байкал электроникс», «Ангстрем», «НМ-тех» и проч.).