«Северсталь» представила свой контроллер на замену Siemens
«Северсталь» представила прототип открытого программного программируемого логического контроллера (ОППЛК) собственной разработки на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025). Программный контроллер – это один из ключевых узлов открытой АСУТП (Автоматизированной системы управления технологическими процессами), который позволяет обрабатывать сигналы с датчиков и управлять производственным процессом. Металлургическая компания собирается заменять контроллеры от немецкой Siemens.
О том что «Северсталь» планирует создать контроллер на базе открытой платформы, владелец, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов впервые объявил на конференции ЦИПР-2024 в мае прошлого года. Такое устройство позволит считывать сигналы датчиков и давать команды электродвигателям, насосам, прессам и может использоваться в добыче полезных ископаемых и изготовлении металлопроката. В работе над импортонезависимым контроллером участвовали заказчики из межотраслевой рабочей группы «Открытая АСУ ТП» (входят «Еврохим», «Газпром нефть», «Лукойл», «Алроса», «Сибур диджитал», «Металлоинвест» и др.) и разработчики из индустриального центра компетенций (ИЦК) «Электроника и микроэлектроника» («Микрон», «Байкал электроникс», «Ангстрем», «НМ-тех» и проч.).
О создании рабочей группы для разработки отечественной открытой АСУ ТП для замены ушедших с российского рынка продуктов Siemens, французской Schneider Electric, японской Yokogawa и американских Honeywell и Emerson компании-заказчики «Еврохим» и «Северсталь» объявили на конференции ЦИПР-2023. «Ведомости» сообщали об этом в июне 2023 г.
Контроллер имеет открытый исходный код, который могут использовать разработчики из открытой российской библиотеки GitVerse, пояснил «Ведомостям» руководитель кластера «Индустриальные процессы» «Северстали» Евгений Маслов. Для тестирования прототипа используются готовые аппаратные платформы, разработанные отечественными вендорами Московским заводом тепловой автоматики (МЗТА) и «Овен», а также собственный прототип аппаратной платформы «Северстали». Компания рассматривает и других вендоров аппаратных платформ.
Внедрять собственные контроллеры «Северсталь» начнет в 2026 г. на своем крупнейшем заводе – Череповецком металлургическом комбинате, для того чтобы собирать данные и управлять турбогенераторами и котлами, уточнил Маслов. Компания планирует начать с двух АСУ ТП, всего на заводе используются сотни систем управления. В контроллере используется плата также российской компании на отечественном микроконтроллере «Амур» (группы «Микрон»).