Миллиардера Цимбаева обвинили в попытке организовать убийство более 20 лет назад
Миллиардер Валерий Цимбаев, один из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в столице, обвиняется в попытке организации убийства. Исполнителями должны были стать участники преступной группировки и бывшие сотрудники СОБР «Рысь», сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
Как уточнили в ведомстве, Цимбаеву предъявлено обвинение в покушении на организацию убийства группой лиц по предварительному сговору. Он останется в СИЗО до 11 сентября.
Инцидент, по данным следствия, произошел в 2003 г. Злоумышленникам не удалось организовать убийство бывшего советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина – он числится потерпевшим по делу.
В январе Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Олега Рамазанова, фигурирующего в этом деле. Следствие считает, что он выступал посредником и заказчиком убийств, совершенных ОПГ, включавшей в себя экс-сотрудников СОБР «Рысь». Согласно версии обвинения, в мае 2023 г. по его заказу в Токмаковом переулке в Москве было совершено покушение на Ревзина, который получил три огнестрельных ранения, но выжил. Всего в тот год Рамазанов за вознаграждение организовал по меньшей мере четыре особо тяжких преступления. Следствие полагает, что за каждое из них было заплачено по несколько миллионов рублей. Отмечалось, что часть преступлений была связана с борьбой за торговые площадки, в том числе за универмаг «Москва».
По данным следствия, к совершению преступлений в качестве исполнителей причастны члены банды спецназовцев, в состав которой входил экс-начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, сотрудники внутренних войск МВД (ныне Росгвардии) и других силовых ведомств. Им вменяют свыше 30 тяжких преступлений, включая заказные убийства, несколько покушений и похищения людей. Преступная деятельность группы более 20 лет продолжалась на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области, Красноярского края и других регионов России. Алпатов был арестован в декабре 2023 г.