Миллиардера Цимбаева обвинили в попытке организовать убийство более 20 лет назад

В январе Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Олега Рамазанова, фигурирующего в этом деле. Следствие считает, что он выступал посредником и заказчиком убийств, совершенных ОПГ, включавшей в себя экс-сотрудников СОБР «Рысь». Согласно версии обвинения, в мае 2023 г. по его заказу в Токмаковом переулке в Москве было совершено покушение на Ревзина, который получил три огнестрельных ранения, но выжил. Всего в тот год Рамазанов за вознаграждение организовал по меньшей мере четыре особо тяжких преступления. Следствие полагает, что за каждое из них было заплачено по несколько миллионов рублей. Отмечалось, что часть преступлений была связана с борьбой за торговые площадки, в том числе за универмаг «Москва».