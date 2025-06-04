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Прокуратура Москвы рассказала о деталях новой мошеннической схемы

Ведомости

Мошенники уведомляют с помощью SMS о якобы произошедшем взломе аккаунта пользователя на портале «Госуслуги» и предлагают позвонить по указанному в тексте номеру телефона, сообщила прокуратура города Москвы в Telegram-канале.

По данным прокуратуры, с такой схемой столкнулась 68-летняя жительница столицы. Сотрудник, который взял трубку, представился сотрудником Росфинмониторинга, подчеркнув, что сбережения гражданки находятся под угрозой. Он задал множество вопросов обо всех счетах и картах женщины, после чего начал объяснять, что деньги необходимо перевести на безопасный счет.

На этом мошенническая схема не закончилась, т. к. злоумышленник «переключил» разговор на «правоохранителя», отметившего секретность ситуации. Он также угрожал москвичке уголовной ответственностью за разглашение информации. Аферисты были непрерывно на связи с женщиной, которая в результате их действий передала различным курьерам более 13 млн руб.

«Поступил подозрительный звонок – прекратите разговор, получили смс с номером телефона – не перезванивайте. Проверьте полученную информацию, посоветуйтесь с родственниками или знакомыми», – предупредили в прокуратуре. В публикации подчеркивается, что сотрудники банков и правоохранители не связываются с гражданами в мессенджерах, не спрашивают о деньгах на счетах и не просят передавать деньги курьерам, а также переводить их на «безопасные счета».

В МВД России уже сообщали о подобной схеме мошенников с использованием образа техподдержки портала «Госуслуг». Тогда ведомство поясняло, что цели мошенников изменились. Вместо прежней схемы оформления микрозаймов на жертв теперь аферисты используют доступ к «Госуслугам» для психологического давления в рамках схем с переводом денег на так называемые безопасные счета, однако детали схемы не были раскрыты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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