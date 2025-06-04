Прокуратура Москвы рассказала о деталях новой мошеннической схемы
Мошенники уведомляют с помощью SMS о якобы произошедшем взломе аккаунта пользователя на портале «Госуслуги» и предлагают позвонить по указанному в тексте номеру телефона, сообщила прокуратура города Москвы в Telegram-канале.
По данным прокуратуры, с такой схемой столкнулась 68-летняя жительница столицы. Сотрудник, который взял трубку, представился сотрудником Росфинмониторинга, подчеркнув, что сбережения гражданки находятся под угрозой. Он задал множество вопросов обо всех счетах и картах женщины, после чего начал объяснять, что деньги необходимо перевести на безопасный счет.
На этом мошенническая схема не закончилась, т. к. злоумышленник «переключил» разговор на «правоохранителя», отметившего секретность ситуации. Он также угрожал москвичке уголовной ответственностью за разглашение информации. Аферисты были непрерывно на связи с женщиной, которая в результате их действий передала различным курьерам более 13 млн руб.
«Поступил подозрительный звонок – прекратите разговор, получили смс с номером телефона – не перезванивайте. Проверьте полученную информацию, посоветуйтесь с родственниками или знакомыми», – предупредили в прокуратуре. В публикации подчеркивается, что сотрудники банков и правоохранители не связываются с гражданами в мессенджерах, не спрашивают о деньгах на счетах и не просят передавать деньги курьерам, а также переводить их на «безопасные счета».
В МВД России уже сообщали о подобной схеме мошенников с использованием образа техподдержки портала «Госуслуг». Тогда ведомство поясняло, что цели мошенников изменились. Вместо прежней схемы оформления микрозаймов на жертв теперь аферисты используют доступ к «Госуслугам» для психологического давления в рамках схем с переводом денег на так называемые безопасные счета, однако детали схемы не были раскрыты.