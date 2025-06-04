Прокуратура Москвы рассказала о деталях новой мошеннической схемы

«Поступил подозрительный звонок – прекратите разговор, получили смс с номером телефона – не перезванивайте. Проверьте полученную информацию, посоветуйтесь с родственниками или знакомыми», – предупредили в прокуратуре. В публикации подчеркивается, что сотрудники банков и правоохранители не связываются с гражданами в мессенджерах, не спрашивают о деньгах на счетах и не просят передавать деньги курьерам, а также переводить их на «безопасные счета».