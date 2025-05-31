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МВД РФ: мошенники начали маскироваться под техподдержку «Госуслуг»

Ведомости

Мошенники стали принуждать жертв самостоятельно обращаться в «техподдержку» для получения доступа к их аккаунтам на портале «Госуслуги». Об изменении схем незаконного доступа к данным граждан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

По новой схеме, гражданам на электронную почту или в мессенджеры поступают письма, стилизованные под автоматические уведомления техподдержки. В сообщениях содержится информация о якобы имеющемся несанкционированном доступе к учетной записи и призыв связаться с техподдержкой по указанному фальшивому номеру.

Также изменились цели мошенников. Вместо прежней схемы оформления микрозаймов на жертв, теперь аферисты используют доступ к «Госуслугам» для психологического давления в рамках схем с переводом денег на так называемые безопасные счета.

30 мая стало известно, что во избежание действий мошенников подтвердить смену пароля на «Госуслугах» можно будет через доверенное лицо. Эта функция будет включаться добровольно. Минцифры планирует реализовать инициативу в III квартале 2025 г. Для получения статуса доверенного лица нужно иметь аккаунт на «Госуслугах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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