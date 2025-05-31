МВД РФ: мошенники начали маскироваться под техподдержку «Госуслуг»
Мошенники стали принуждать жертв самостоятельно обращаться в «техподдержку» для получения доступа к их аккаунтам на портале «Госуслуги». Об изменении схем незаконного доступа к данным граждан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
По новой схеме, гражданам на электронную почту или в мессенджеры поступают письма, стилизованные под автоматические уведомления техподдержки. В сообщениях содержится информация о якобы имеющемся несанкционированном доступе к учетной записи и призыв связаться с техподдержкой по указанному фальшивому номеру.
Также изменились цели мошенников. Вместо прежней схемы оформления микрозаймов на жертв, теперь аферисты используют доступ к «Госуслугам» для психологического давления в рамках схем с переводом денег на так называемые безопасные счета.
30 мая стало известно, что во избежание действий мошенников подтвердить смену пароля на «Госуслугах» можно будет через доверенное лицо. Эта функция будет включаться добровольно. Минцифры планирует реализовать инициативу в III квартале 2025 г. Для получения статуса доверенного лица нужно иметь аккаунт на «Госуслугах».