МВД РФ: мошенники начали маскироваться под техподдержку «Госуслуг»

30 мая стало известно, что во избежание действий мошенников подтвердить смену пароля на «Госуслугах» можно будет через доверенное лицо. Эта функция будет включаться добровольно. Минцифры планирует реализовать инициативу в III квартале 2025 г. Для получения статуса доверенного лица нужно иметь аккаунт на «Госуслугах».