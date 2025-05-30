Подтвердить пароль на «Госуслугах» можно будет через доверенное лицо
Россияне получат возможность назначить второго человека в качестве доверенного лица, с помощью которого будет осуществляться смена пароля на портале «Госуслуги», сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, передает ТАСС.
По словам министра, инициатива должна быть реализована ведомством в III квартале 2025 г. Для получения статуса доверенного лица второму пользователю тоже нужно иметь аккаунт на «Госуслугах».
Включить эту функцию можно будет добровольно как способ защититься от мошенников, т. к. не только сам владелец аккаунта должен произвести манипуляции для подтверждения пароля, но и тот, кого он выбрал доверенным лицом.
28 мая в ведомстве заявили, что рассматривают отказ от SMS-сообщений как способа смены пароля на портале. Эта инициатива направлена на борьбу с мошенниками и подразумевает переход на более безопасные способы, например очное посещение МФЦ, биометрическую идентификацию, а также подтверждение через банковские или другие доверенные приложения.