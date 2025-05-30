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Подтвердить пароль на «Госуслугах» можно будет через доверенное лицо

Ведомости

Россияне получат возможность назначить второго человека в качестве доверенного лица, с помощью которого будет осуществляться смена пароля на портале «Госуслуги», сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, передает ТАСС.

По словам министра, инициатива должна быть реализована ведомством в III квартале 2025 г. Для получения статуса доверенного лица второму пользователю тоже нужно иметь аккаунт на «Госуслугах».

Включить эту функцию можно будет добровольно как способ защититься от мошенников, т. к. не только сам владелец аккаунта должен произвести манипуляции для подтверждения пароля, но и тот, кого он выбрал доверенным лицом.

28 мая в ведомстве заявили, что рассматривают отказ от SMS-сообщений как способа смены пароля на портале. Эта инициатива направлена на борьбу с мошенниками и подразумевает переход на более безопасные способы, например очное посещение МФЦ, биометрическую идентификацию, а также подтверждение через банковские или другие доверенные приложения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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